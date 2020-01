El Barnasants canta a la vida d'Ovidi Montllor

El Festival Barnasants allibera la fera ferotge per inaugurar oficialment la 25a edició i recordar que ja fa 25 anys que Ovidi Montllor no hi és. No hi és però no ha deixat de ser-hi, perquè les generacions que no van viure l’Ovidi l’estan homenatjant constantment. “Farem un homenatge a 25 anys d’homenatges”, diu David Fernàndez, un dels components d’Ovidi 25, el projecte que avui es materialitzarà a les Cotxeres de Sants (20.30 h). El mateix Fernàndez es va amarar de l’esperit de l’artista d’Alcoi a Ovidi3, aventura compartida amb el guitarrista Borja Penalba i el poeta David Caño, que va esdevenir Ovidi4 amb la incorporació de la cantant Mireia Vives i que ara creix de manera exponencial.

Tots quatre compten amb la complicitat de Pere Camps, el director del Barnasants, per donar forma a un espectacle que voltarà pels Països Catalans que, com diu Fernández, “de forma tan desacomplexada sempre reivindicava” Montllor. Després de Barcelona passarà per Centelles (dissabte), Castelldefels (15 de febrer), Girona (22 de febrer), Sella (29 de febrer), Manacor (14 de març), Vilafranca del Penedès (27 de març) i Balaguer (29 de març).

Crític, cítric i corrosiu

A les Cotxeres de Sants “hi haurà col·laboracions, moltes i molt boges, i molt boniques”, assegura Penalba, tot i que es reserva la sorpresa. Fernàndez, en canvi, avança que hi participarà Alfons Olmo, de VerdCel: “L’Alfons farà El meu poble, Alcoi, amb la qual també recordarem Isabel-Clara Simó”. Memòries compartides en un espectacle que serà un repàs de prop de dues hores per la geografia musical, poètica, ètica i política de Montllor. “Hi haurà la consciència de classe, perquè ell sabia en quin costat de la barricada estava; també hi haurà la memòria contra la democràcia de l’amnèsia i, finalment, l’Ovidi crític, cítric i corrosiu que ens posa davant les nostres misèries”, explica Fernàndez, per a qui l’autor de De manars i garrotades és un referent intergeneracional, “el Leonard Cohen dels Països Catalans”.

“Dels tres espectacles, aquest serà el més ovidià des del punt de vista musical –diu Penalba–. A Ovidi3 i Ovidi4 fèiem una cosa més híbrida amb músiques d’altres artistes, i a Ovidi 25 la gran majoria de les cançons seran de l’Ovidi”, a qui el guitarrista considera “el Léo Ferré dels Països Catalans”. “Era una barreja de música, acció, dicció i interpretació. I musicalment té melodies precioses. A més, amb Toti Soler, el Miles Davis dels Països Catalans segons va dir Enric Hernàez, va formar un tàndem que va donar cançons molt bones”, afegeix Penalba. Pel que fa a la part poètica d’Ovidi 25, David Caño explica que han cercat “poemes que puguin dialogar amb les cançons pensant quins poemes aniria a buscar l’Ovidi avui”.