Barragán, Goyo Jiménez i Marianico el Corto, al nou Girona Comedy Festival

La Cúpula de les Arts acollirà aquesta primavera un nou festival amb l'humor com a eix central. Sota el nom de Girona Comedy Festival, l'equipament privat comptarà amb un espectacle únic dels còmics Barragán, Jaimito Borromeo i Marianico el Corto.

El 30 de març Toni Albà serà l'encarregat d'arrencar amb la programació del festival humorístic amb l'espectacle 'Audiència i-real', en què representarà el rei emèrit Joan Carles I. El promotor de l'equipament cultural, Genís Matabosch, també ha anunciat que una setmana abans de començar el festival la Cúpula de les Arts acollirà el "monologuista més taquiller de l'estat espanyol", Goyo Jiménez.

A més, Matabosch també ha defugit de les crítiques d'alguns veïns sobre els sorolls de l'equipament i ha recordat que "cap dels espectacles s'ha acabat més tard de les onze de la nit". Actualment la Cúpula de les Arts no programa circ estable, sinó que ha ampliat l'oferta per programar sobretot concerts amb noms com Chenoa i Nuria Fergó o musicals com 'Michael's Legacy' i 'Aladdin', a part d'espectacles de Lloll Beltran i Antonia Sanjuan.