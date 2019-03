Beethoven regnarà a la temporada 2019-2020 del Palau de la Música

La celebració del 250è aniversari del naixement de Beethoven "omplirà Europa" de la música del compositor de la 'Novena' simfonia. Així ho ha recordat aquest divendres el director general del Palau de la Música, Joan Oller, durant la presentació de la temporada 2019-2020 del cicle Palau 100. "És una presència sempre benvinguda", diu Oller, i en la programació del Palau tindrà categoria d'esdeveniment, sobretot per dos projectes especial. Un és integral simfònica que dirigirà John Eliot Gardiner del 9 al 14 de febrer de 2020.

Gardiner vindrà amb l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique i el Monteverdi Choir, i en la 'Novena' també hi participarà el Cor Cambra del Palau de la Música, un fet que destaca el director artístic adjunt del Palau de la Música, Víctor Garcia de Gomar: "No fa sovint sinó és amb el Monteverdi Choir, però ha acceptat que s'hi afegeixi el nostre Cor de Cambra". Aquesta integral de les simfonies de Beethoven a càrrec de Gardiner és "el plat gros de la temporada" de Palau 100, assegura Garcia de Gomar. De fet, és tan excepcional que només es farà a cinc ciutats: Nova York, Chicago, Londres, Atenes i Barcelona.

L'altre plat, si no tan gros sí prou especial, el liderarà Gustavo Dudamel. El director veneçolà, que fa dos anys ja va fer la integral simfònica de Beethoven, aquesta vegada oferirà una versió concert de l'òpera 'Fidelio' amb la Mahler Chamber Orchestra, l'Orfeó Català el Cor de Cambra i un repartiment de cantants solistes encara per determinar. Dudamel estrenarà aquest 'Fidelio' al Palau de la Música el 14 d'abril del 2020, després d'uns assajos previstos a l'Auditori de Girona; posteriorment, en farà una gira. A més, el 15 d'abril, Dudamel i la Mahler Chamber Orchestra repetiran al Palau per interpretar la 'Simfonia núm. 8, Inacabada' de Schubert i 'La nit transfigurada' de Schoenberg.

Beethoven també serà el motor del concert de Simon Rattle amb la London Symphony Orchestra del 21 de gener; en el programa, 'Crist en el Mont de les Oliveres' i la 'Simfonia núm. 7'. No serà l'única visita de Rattle, perquè abans, el 18 d'octubre, acompanyarà al piano la seva dona, la mezzosoprano Magdalena Kozená, i alguns músics de la London Symphony en format de cambra; el concert, titulat 'Shakespeare fet música', inclourà peces de Chausson, Stravinsky, Ravel, Strauss, Brahms i Janácek. Segons Garcia de Gomar, "tenir dues vegades Simon Rattle mostra la història d'amor" que hi ha entre el director britànic i el Palau de la Música.

Jörg Widmann, compositor convidat

L'alemany Jörg Widmann, un dels noms més destacats de la composició actual, serà el compositor convidat del Palau de la Música, i lògicament serà present en el cicle estrella, el Palau 100. Per una banda, el 30 d'abril de 2020 la violinista Anne-Sophie Mutter estrenarà 'Study on Beethoven', un quartet de corda que ella mateixa ha encarregat a Widmann. Aquesta obra formarà part d'un programa beethovenià que inclou el 'Trio per a cordes núm. 1' i el 'Quartet núm. 10'. Encara hi haurà una segona estrena de Widmann: una obra coral encarregada per l'Orfeó Català que es presentarà en el concert de cloenda del cicle Palau 100, el 12 de juny de l'any que ve. En aquest concert, el mateix Widmann dirigirà l'OBC en un programa que també inclou el seu 'Concert per a violí' i la simfonia 'Júpiter' de Mozart. "Els referents de Widmann són Beethoven, Mahler i Miles Davis", diu Garcia de Gomar, entregat a la manera de fer d'uns dels "noms de moda de la música contemporània actual", en paraules d'Oller.

Entre els divuit concerts de Palau 100 (inclosos els cinc de la integral simfònica amb Gardiner), hi ha altres fites com ara la 'Setena' de Dvorák a càrrec de Zubin Mehta amb la Filharmònica de Viena (el 25 d'abril del 2020), i que és fruit d'una coproducció amb el cicle BCN Classics.

La programació de Palau 100 s'obrirà el 7 d'octubre amb el retorn al Palau de la Música, una dècada després, d'Esa-Pekka Salonen, que s'enfrontarà a la 'Novena' de Mahler amb la Philharmonia Orchestra. No hi faltaran noms habituals al Palau, com el violinista Leonidas Kavakos, que el 13 de novembre interpretarà el que Garcia de Gomar considera "una de les peces més tristes del repertori universal", el 'Concert per a violí núm. 2' de Bartók, que reflecteix "la tristesa i el patiment" del compositor hongarès a causa de l'exili i la malaltia. Kavakos compartirà el vespre amb la NDR & Elbphilharmonie Orchestre d'Hamburg, que tocarà la 'Setena' de Bruckner sota la batuta d'Alan Gilbert.

Els cors del Palau, prou representats al llarg de la temporada, tindran una presència descada en el concert sobre 'Les estacions' de Hayden del 2 d'abril de l'any que ve, amb Paul McCreesh al capdavant dels Gabrieli Consort Players. La programació del cicle Palau 100 es completa amb un recital de la mezzosoprano Joyce DiDonato (13 de maig del 2020), amb un programa encara per decidir; el projecte especial 'Europa 1900' de la violinista Arabella Steinbacher i el baríton Matthias Goerne, acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Liceu sota la direcció de Josep Pons (24 de maig de l'any que ve), i el concert de François-Xavier Roth & Les Siècles (20 d'abril del 2020), que farà un monogràfic Stravinsky que culminarà amb 'La consagració de la primavera'. En el concert Europa 1900 Steinbacher interpretarà el 'Concert per a violí a la memòria d'un àngel' d'Alban Berg amb el mateix violí Stradivarius que es va fer servir quan es va estrenar l'obra al Palau de la Música l'any 1936.

La despesa artística del cicle Palau 100 2019-2020 és d'uns dos milions d'euros. "És superior als 1,67 milions de la temporada anterior, quan en comptes de 18 concerts n'hi havia 15", explica Joan Oller. El propòsit és que el 85% d'aquest pressupost es cobreixi amb la taquilla. "Les entrades han de cobrir una part molt important del pressupost artístic", afegeix el director general del Palau de la Música.