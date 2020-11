10 promocions per recuperar el públic cultural

Després d'un mes de tancament i amb l'excusa del Black Friday a tocar, la cultura ha decidit posar en marxa un seguit de promocions per atraure públic. Aquí us presentem 10 propostes per regalar cultura ara que s'acosten les festes.

1. L'Art Friday a la Fundació Antoni Tàpies

La llibreria de la Fundació Antoni Tàpies ofereix un 30% de descompte en els llibres publicats per la Fundació. Del 27 al 29 de novembre a la llibreria i a la pàgina web.

2. Dia de l'espectador a Cinesa

Els cinemes Cinesa celebren la reobertura de la cultura a Catalunya i el Black Friday amb la reducció de l'entrada fins al divendres 27. Disponible a totes les sales del grup a Catalunya.

3. Santa Cecília a L'Auditori

L'Auditori de Barcelona ha abaixat un 20% els preus de totes les entrades del mes de desembre en honor a Santa Cecília, patrona dels músics, que se celebrava diumenge passat. Oferta disponible fins al 29 de novembre.

4. Entrades reduïdes al Grup Focus

El Grup Focus ha decidit celebrar la black week amb entrades reduïdes amb preus entre els 15,50 i els 17,50 euros a totes les obres dels seus teatres: Romea, Goya, Villarroel i Condal. Oferta disponible fins al 30 de novembre o fins a exhaurir les entrades.

5. Subscripcions a Filmin

La plataforma de streaming Filmin també s'ha sumat a les promocions abaixant el preu de la seva subscripció anual i creant una secció amb preus reduïts dins del seu catàleg de sèries i pel·lícules. Oferta disponible fins al 30 de novembre.

6. Rebaixes al Palau de la Música

El Palau de la Música proposa fins a un 50% de descompte en una selecció de concerts. Les entrades es podran comprar amb preus reduïts del 27 al 30 de novembre.

7. Ofertes de llançament al Teatre Aquitània

L' Aquitània Teatre de Barcelona ofereix entre un 30% i 50% de descompte en vuit de les seves propostes culturals. L'oferta estarà disponible fins al dia 30 de novembre o fins a exhaurir les entrades.

8. L'Autèntica

Aquesta sala teatral del barri barceloní de Gràcia es dona a conèixer oferint obres per als més petits amb preus reduïts durant aquesta setmana. Descomptes d'entre el 30% i el 50% del 27 al 30 de novembre.

9. Teatre del Raval

El Teatre del Raval se suma a la reactivació amb un 30% de descompte a tota la programació del 27 al 30 de novembre.

10. Articket

A partir del 27 de novembre podràs aconseguir dos Articket pel preu d'un. L'oferta d'aquest passaport, que dona accés a sis museus d'art durant 12 mesos, estarà disponible fins al dia 30.