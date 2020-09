Blaumut troben el caliu del públic al Mercat de Música Viva

L’edició més complicada del Mercat de Música Viva de Vic acaba avui després d’unes profitoses jornades viscudes telemàticament. La pandèmia no ha permès l’intens formigueig de professionals de l’ecosistema musical que altres anys hi havia a L’Atlàntida, però el director del Mercat, Marc Lloret, celebra la bona acollida que ha tingut un model d’excepció en què els concerts, enregistrats a l’agost a Vic, es podien veure en línia, i alguns també a Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola. I tot i que sense la magnitud habitual, també hi ha hagut concerts presencials adaptats a la realitat pandèmica. Ahir, per exemple, el de Gemma Humet al Parc de la Bassa dels Germans Maristes, i el de Blaumut a l’exterior de L’Atlàntida.

Gemma Humet va materialitzar a l’escenari el canvi de registre que ha treballat amb el productor Jordi Casadesús i el bateria Andrés Moreno i que es podrà sentir en el disc Màtria, que publicarà el 30 d’octubre. “Tenia ganes de reconstruir el meu univers sonor”, va dir Humet. El canvi, efectivament, és substancial: ella contrasta la veu, serena o arrauxada però sempre en l’afinació adequada, amb les textures electròniques. Notable preestrena i amb una paleta expressiva en creixement.

Als Blaumut la pandèmia els va esguerrar la gira de presentació del disc 0001, i quan han pogut tornar als escenaris s’han estimat més oferir un format acústic que de tota manera s’adiu perfectament amb el caràcter de les cançons del quintet. A Vic, en la nit fresca que havia quedat després de la pluja, van trobar el caliu del públic tan bon punt va sonar el xiulet de Pa amb oli i sal, i així va seguir durant una actuació que celebrava precisament que es puguin fer concerts.