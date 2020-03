'Bloodshot': Ciència-ficció de poca volada amb un Vin Diesel a mig gas i sense fúria

Direcció: Dave Wilson. Guió: Jeff Wadlow i Eric Heisserer a partir del còmic de Kevin VanHook, Bob Layton i Don Perlin. 109 min. Estats Units i Xina (2020). Amb Vin Diesel, Sam Heughan i Guy Pearce.

En un dels moments clau de Bloodshot, el personatge interpretat per Vin Diesel, un soldat retornat de la mort amb la sang substituïda per nanobots, afirma categòricament que "la vida és no saber el que vindrà". Aquesta dita, que podríem trobar en una tassa de ceràmica de Mr. Wonderful, no només grinyola en la pel·lícula, sinó que també és l'antítesi del que ofereix aquesta adaptació trillada i sense sorpreses del superheroi de l'editorial de còmics Valiant. El monstre de Frankenstein tecnificat de Diesel –aquí sense el carisma del seu Dominic Toretto de Fast & Furious– beu de fonts com els films de venjança de Charles Bronson o els Terminator de James Cameron, però no aprofita el potencial d'una història que integra conceptes interessants: el transhumanisme, la falta d'escrúpols de les empreses armamentistes o la manera en què els estats occidentals manipulen les emocions dels seus soldats.

L'únic que atorga una mica d'ànima a aquest blockbsuter de ciència-ficció de manual són els elements que més l'acosten al cinema d'acció de Sèrie B que es podia llogar als videoclubs fa tres dècades: el mad doctor interpretat per Guy Pearce, els antagonistes forçuts de Diesel o els girs deus ex machina de guió que fan pensar en les pel·lícules directe a vídeo que Jean-Claude Van Damme protagonitzava als anys 90.