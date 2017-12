Bob Dylan actuarà al Liceu el 30 i el 31 de març

Bob Dylan, el primer músic a guanyar el premi Nobel de literatura, actuarà a Barcelona a finals de març. El Never Ending Tour -la gira interminable en què el cantant porta embarcat des de fa dècades- farà parada al Gran Teatre del Liceu el 30 i el 31 de març, dos concerts emmarcats dins dels actes del festival Guitar BCN, que organitza la promotora The Project.

Madrid i Salamanca també acolliran concerts de Dylan al març, concretament el 26, 27 i 28 a l'Auditori Nacional de Madrid i el 24 al Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca. L'última referència discogràfica del músic és 'Trouble no more', el volum número 13 de la seva col·lecció d'inèdits 'The bootleg series', centrat en la seva etapa cristiana de finals dels 70 i principis dels 80, circumstància que no s'espera que tingui cap incidència en el repertori dels concerts.

Després del seu pas pels escenaris espanyols, Dylan continuarà la seva gira per escenaris d'Itàlia, Suïssa, Alemanya i la República Txeca.