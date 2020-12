Bob Dylan ven totes les seves cançons per gairebé 250 milions d'euros a Universal

La multinacional discogràfica Universal ha anunciat aquest dilluns, segons avança el diari The New York Times, que ha comprat tot el catàleg musical del cantautor i premi Nobel de literatura Bob Dylan. El preu, que segons el diari ronda els 250 milions d'euros –tot i que Universal no l'ha confirmat– és una de les operacions de venda de drets més importants de la història. El contracte inclou el cançoner íntegre del músic nord-americà, des de les primeres gravacions, fetes a principis de la dècada dels 60, fins al seu últim disc, publicat el 2020, Rough and rowdy ways.

"No és cap secret que la cançó d'autor és fonamental en la creació de la millor música, i tampoc és cap secret que Bob Dylan és un dels grans exemples d'aquest gènere", ha explicat Lucian Grainge, CEO d'Universal, en un comunicat.

A més de la popularitat i rendibilitat del cançoner de Dylan, les seves més de 600 composicions han estat versionades en més de 6.000 ocasions. Si bé el contracte amb el músic i premi Nobel de literatura inclou tota l'obra publicada fins ara, les futures composicions del nord-americà podrien aparèixer en altres discogràfiques, en cas que l'autor ho vulgui així.