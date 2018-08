Borràs avisa Guirao: “Tinc a punt el memorial de greuges”

Informal, breu i plena de bones intencions. La primera trobada -encara no es coneixien- entre la consellera de Cultura, Laura Borràs, i el seu homòleg al govern espanyol, José Guirao, va durar uns vint minuts i es va produir al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), on el ministre va visitar l’exposició Gala Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol i la sala capitular de Sixena, entre d’altres. Hi havia expectació mediàtica per saber de què havien parlat els dos responsables de cultura, però malgrat la insistència dels periodistes no hi va haver gaires concrecions. Vint minuts, tenint en compte que és una primera trobada després de mesos de tensió, segurament no donen per més. Guirao va insistir en la bona voluntat del ministeri per “normalitzar” les relacions: “Volem ser eficients, volem resoldre les coses de manera realista i no perdre el temps”. Ministre i consellera es tornaran a trobar d’una manera més formal al setembre.

Un dels temes que hi ha a la llista que Borràs va dir que avui mateix enviaria al ministeri de Cultura per discutir al setembre és una polèmica que s’arrossega des de fa anys: les aportacions del govern espanyol als equipaments culturals catalans, que han anat disminuint considerablement. Guirao, en to conciliador -els dos responsables de Cultura són filòlegs i el ministre va recordar que últimament havia repassat els textos de Borràs-, va assegurar que la crisi ha fet mal a tothom: “Per ser justos, l’abandonament pressupostari pels temes de cultura ha sigut general i també afecta el ministeri, les condicions són semblants -assegura Guirao-. Estic segur que serem solidaris perquè tant la consellera com jo intentem tenir més pressupost als nostres departaments”.

Borràs va matisar Guirao: “No crec que estiguem igual, segur que nosaltres estem pitjor. Jo ja tenia el memorial de greuges a punt, però aquesta és una primera trobada informal i hem dit que els treballarem i mirarem de ser pragmàtics i resolutius. Pel que ens ha dit ens entendrem”.

El memorial de greuges

En aquesta primera cita no va sortir el tema de Sixena, però se’n parlarà al setembre. Guirao va recordar que hi ha un procés judicial obert i que resoldre’l interessava al MNAC -el ministeri forma part del consorci del museu-: “Segur que serà un dels temes de l’agenda”. Altres punts que es discutiran al setembre, segons va dir Borràs, seran els papers de Salamanca, els arxius i les biblioteques (la consellera no ho va especificar, però una de les qüestions pendents és la Biblioteca Provincial de Barcelona).

Ahir Guirao també va visitar el Centre d’Art Tecla Sala i l’Arxiu de la Corona d’Aragó. El ministre de Cultura ha estat al capdavant del Centre d’Art Reina Sofia i la Casa Encendida, on, tal com va recordar ahir, Borràs hi va fer una conferència. Guirao va valorar la feina del MNAC: “Funciona molt bé i està buscant funcionar millor. En la mesura que puguem ajudarem a millorar-lo, a fer-lo més visible i que vingui més públic”. La consellera de cultura es va acomiadar dient que havia de marxar perquè havia d’anar a la presó.