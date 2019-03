El músic canadenc Bryan Adams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona l'11 de desembre. L'artista ha anunciat les dates de la seva gira Hine a Light Tour 2019, que també el portarà el 9 de desembre al Wizink Center de Madrid i l'endemà al BEC! de Bilbao.

La gira servirà de llançament del seu nou disc, 'Shine a light', que es va publicar l'1 de març. Segons informa la promotora musical Doctor Music, en aquesta nova gira, a més de repassar els seus grans èxits, es podran sentir en directe cançons com 'Shine a light', que dona títol al nou disc. Les entrades per als concerts es podran adquirir a partir del dimarts de la setmana vinent i oscil·laran entre 42 i 60 euros. L'última vegada que Adams va actuar al Palau Sant Jordi va ser el 2016. Bryan Adams va guanyar un Grammy, ha sigut número 1 en més de 40 països i ha venut més de 65 milions de discos en tot el món, amb singles com '(Everything I do) I do it for you' o 'Summer of '69''.