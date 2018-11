Els Butaca coronen una perla, ‘A.K.A.’

Sorpresa als premis Butaca: una obra de petit format, A.K.A - Also known as, de Daniel J. Meyer, va ser la gran triomfadora de la nit i es va emportar els quatre guardons a què estava nominada, tots de pes: muntatge de petit format, text, actor (per a Albert Salazar) i direcció (per a Montse Rodríguez). Una de les principals candidates, Temps salvatge, del TNC, només va rebre dos guardons tècnics de vuit nominacions (escenografia i llums). Sopa de pollastre amb ordi, de la companyia La Perla 29, es va emportar el guardó al millor muntatge i millor espai sonor i Frankestein, amb quatre nominacions, només va rebre el premi a la caracterització. “Hem treballat des de l’amor, el respecte i l’admiració mútua”, va dir Meyer, i va donar les gràcies “al públic jove” que va veure l’obra “amb els seus pares i els seus avis”. A.K.A - Also known as es va poder veure a la Sala Flyhard i tornarà als escenaris al desembre a l’Espai Lliure i al març a La Villarroel.

La gala dels 34ns premis Butaca es va celebrar al Teatre-Auditori de Sant Cugat i va arrencar amb The Sey Sisters i Mariona Castillo amb Clara Peya al piano repartint dards sobre el cas Pasqual i la falta d’intèrprets racialitzats. Més endavant, Las Glorias Cabareteras van seguir amb el cas Fabre i els presentadors, Glòria Cid i Toni Martin, van tornar-hi amb Pasqual. El director de Sopa de pollastre amb ordi, Ferran Utzet, va recordar el moment d’“anomalia democràtica” a Catalunya en què rep el premi.

Pel que fa als intèrprets, Clara Segura es va emportar el Butaca per Les noies de Mossbank Road i vapujar a l’escenari amb les companyes Cristina Genebat i Marta Marco; Oriol Pla va guanyar com a actor de repartiment per La calavera de Connemara i Laura Conejero per La importància de ser Frank. Aquesta obra també va rebre el premi a la composició musical de Paula Jornet i al vestuari de Maria Armengol. El Butaca d’Honor Anna Lizaran va recaure en una degana, l’actriu i directora Marta Angelat. “La vida i la professió, inseparables”, va dir Marta Angelat després de recollir el guardó, i va reclamar més presència de les dones en els llocs de poder del sector. “Posem dones a tot arreu, ara ens toca a nosaltres, fa molt de temps que ens toca”, va subratllar.

Els Butaca van fer justícia a l’espectacle d’Agnès Mateus i Quim Tarrida: Rebota rebota y en tu cara explota va guanyar en la categoria de noves dramatúrgies. També és trencador el de dansa: A vore, dirigit per Sonia Gómez, aglutina música electrònica, dansa contemporània i jotes. Cabaret es va imposar als musicals amb tres premis: millor muntatge i millors intèrprets per a Ivan Labanda i Elena Gadel. L’adaptació del conte La nena dels pardals, de la companyia Teatre al Detall, va ser premiada com a millor espectacle per al públic familiar.