Cabosanroque reinterpreta la poesia de Brossa amb paisatges sonors fets de màquines

Cabosanroque, el duo d'artistes que va néixer el 2001 com a col·lectiu musical, ha presentat l'exposició 'No em va fer Joan Brossa', que es pot veure a l'Arts Santa Mònica (Claustre Max Cahner) fins al dijous 18 de març. Els dos artistes, Laia Torrents i Roger Aixut, són constructors de sons que s'apliquen a diferents àmbits i s'utilitzen per expressar emocions a través de les màquines. 'No em va fer Joan Brossa' és una instal·lació de gran format, sonora i plàstica, que té com a gènesi l'exploració transversal de la prosa més desconeguda i primerenca del poeta, la dels anys 40.

L'exposició vol ser un poema transitable que interpreta els paisatges dins la prosa de Brossa, i el do de la paraula dins la poesia escènica d'aquells anys. "Brossa parlava d'obres transitables, i aquesta ho és -explica Laia Torrents de Cabosanroque-. L'obra és la nostra interpretació del Brossa dels anys 40 i és un paisatge sonor en tots els àmbits".

Els dos espais de la instal·lació

La mostra es divideix en dos espais destacats i diferenciats. En primer lloc, una part central "farcida d'objectes", indica Torrents. I en segon lloc, un perímetre "farcit de paraula". Pel que fa al missatge del muntatge, l'espai central és la interpretació dels paisatges sonors que els artistes conceben a partir de l'obra de Joan Brossa. En canvi, la part del perímetre està exempta d'objectes i analitza els poemes a partir del so de la paraula per posar el focus en el so. "Volíem fer perdre el significat al so de la paraula", explica Torrents.

540x306 Fotografia de la instal·lació de Cabosanroque 'No em va fer Joan Brossa' a l'Arts Santa Mònica / Cristina Calderer Fotografia de la instal·lació de Cabosanroque 'No em va fer Joan Brossa' a l'Arts Santa Mònica / Cristina Calderer

La instal·lació és, segons Torrents, "com uns paisatges sonors d'interpretació lliure". L'objectiu és que "el públic entri, experimenti i es deixi anar", afegeix. La instal·lació, doncs, es transforma en diferents paisatges a partir de l'acumulació d'objectes en moviment, l'ambient boirós i del joc amb diferents intensitats de la llum. Es tracta d'una obra on s'involucren el coneixement de diferents disciplines i la connexió entre elles per arribar a un àmbit d'acció més ampli.

'No em va fer Joan Brossa' va ser exposada a la Biblioteca Vella de Girona el 2016, al vestíbul del Teatre Nacional de Catalunya l'any passat i als Teatres del Canal a Madrid fins al 7 de gener d'enguany. Després del seu pas per Barcelona viatjarà a Berlín on s'exposarà del 14 al 20 de maig. La instal·lació està emmarcada dins l'Epicentre Brossa 2017 i és una producció en col·laboració del Temporada Alta, el Teatre Nacional de Catalunya i la Fundació Lluís Coromina.