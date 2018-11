Els dinosaures tornen a la vida al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi de Barcelona fa un viatge en el temps per convertir-se en un gran escenari juràssic on cobren vida una desena de titelles robotitzats i hiperrealistes de dinosaures. L'espectacle ' Caminando entre dinosaurios' aterra aquest dijous al pavelló i s'hi estarà fins al 2 de desembre, després de passar pel WizZink Center de Madrid.

Nou espècies diferents, com el 'Tyrannosaurus Rex', el Plateosaure, l'Estegosaurue i el Torosaure, es passejaran per l'escenari i interactuaran entre ells mentre l'actor Joan Sureda, conegut per la seva participació a 'La Riera', entre molts altres treballs en el teatre, es posarà en la pell d'un paleonteòleg anomenat Huxley per narrar els diferents períodes del Mesozoic.

Alguns dels dinosaures, com el Branquiosaure, fan 11 metres d'alçada i 17 metres des del morro fins a la cua. L'espectacle té una infraestructura que requereix tres tècnics per donar moviment a cadascuna de les bèsties. Els dinosaures "es mouen per l'escenari, mengen, rugeixen, cacen i són versemblants i impressionants", explica Nicolás Renna, director de Proactiv, l'empresa que organitza l'espectacle. Al llarg de la gira arreu d'Europa han vist 'Caminando entre dinosaurios' mig milió d'espectadors.

'Caminando entre dinosaurios' està basat en la sèrie homònima britànica que es va emetre a la BBC a finals dels anys noranta.