Can Ricart, més a prop de ser el Campus de les Arts

L'antiga fàbrica de Can Ricart és un del espais més cobejats de l'anomenat districte 22@ de Barcelona. Fa uns anys la Universitat de Barcelona volia rehabilitar el recinte i impulsar-hi el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. Els costos ho feien inviable, i el futur de Can Ricart passava per reorientar-lo cap a la creació d'un espai al voltant dels ensenyaments artístics. Aquest dimarts l'Ajuntament de Barcelona, a proposta d'Esquerra Republicana (ERC), ha refermat el compromís municipal de destinar el recinte a un Campus de les Arts, i que estigui en funcionament el 2024.

La proposició aprovada aquest dimarts en comissió per unanimitat manifesta que l’Ajuntament referma el seu compromís de destinar l’espai de les naus de Can Ricart al Campus de les Arts i demanar a la Universitat de Barcelona que, com a líder del projecte, es comprometi a tancar els acords de finançament necessaris per a la rehabilitació de l’antic complex fabril abans del mes de setembre d’aquest 2020.

“És el moment d’alinear tots els actors, cal molta força i lideratge institucional, i demanem que l’Ajuntament estigui disposat a fer-ho –ha afirmat la regidora d'ERC Gemma Sendra–. Això vol dir posar d’acord totes les institucions implicades en els ensenyaments artístics".

Can Ricart és un vestigi del passat industrial del Poblenou, i un dels pocs espais que s'han salvat de les diferents reformes que han afectat el districte des dels Jocs Olímpics, gràcies a iniciatives veïnals com Salvem Can Ricart.