El Canet Rock arriba a la cinquena edició amb el model consolidat

El Canet Rock del segle XXI ja ha durat més que el del segle XX. El que havia nascut el 2014 sense tenir clara la continuïtat, arriba aquest any a la cinquena edició, una més de les que es van fer entre 1975 i 1978. I hi arriba plenament consolidat després d’exhaurir les entrades al 2017 i mantenint una assistència de 23.000 persones, les mateixes que l’organització espera aplegar el 7 de juliol al Pla d’en Sala de Canet de Mar. “L’aforament és de 25.000 persones, però ens mantindrem en les 23.000 que garanteixen la comoditat i el bon servei”, diu la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, que assegura que ara com ara la venda anticipada està “un 50% per sobre” de la de l’any passat.

Un cartell que manté les constants artístiques d’edicions anteriors i unes entrades que costen 35 euros (30 fins avui a mitjanit) són valorats per un públic que viu Canet com “la festa major de Catalunya”, tal com recorda Recoder. Fins ara el festival havia anunciat la presència de La Raíz, Macaco i Sense Sal, i ahir va fer públic la resta del cartell en un acte a la seu del principal patrocinador, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona. Per omplir les dotze hores de música s’ha convocat també Txarango, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Zoo, Animal, Doctor Prats, La Sra. Tomasa, La Soul Machine & Brodas Bros, Pupil·les, Miquel del Roig, Ernest Codina i PD Busquets. I encara falta un nom més que es donarà a conèixer a l’abril i que, segurament, servirà per representar el rock català dels 90 que sempre és present al Canet Rock, tot i que ara com ara no apareix al cartell. “Espereu a l’abril”, diu Recoder. I fins al juny caldrà esperar per saber l’ordre i l’horari de les actuacions, tot i que de moment ja se sap que el festival el tancaran Txarango i que l’obriran Sense Sal. “Per nosaltres és una responsabilitat obrir el festival”, assegura Pep Tormos, trompetista de la banda de Terrassa.

Estrenes al juliol

A més de Txarango, hi repeteixen altres grups que ja han tocat en alguna edició anterior com Zoo, Els Amics de les Arts, Doctor Prats, La Raíz i Animal. Aquests últims han triat Canet per estrenar en directe les cançons del seu segon disc, La melodia del foc, que es publicarà al març. També arribaran amb material nou Doctor Prats i Els Catarres, aquests últims després d’una llarga temporada sabàtica. “Vam estar un any sense veure’ns, calia fer aquesta aturada”, diu Jan Riera, que avança que el grup “deixarà de ser acústic” i incorporarà “guitarra elèctrica i electrònica”. Macaco, que actuarà per primera vegada al festival, també hi arribarà amb noves composicions.

En un Canet Rock amb menys presència del pop que en edicions anteriors (ni Manel ni Mishima), hi ha propostes que s’estrenaran al Pla d’en Sala. Per exemple, La Sra. Tomasa, la banda barcelonina que fusiona ritmes llatins amb electrònica i rumba. “Fa tres anys que hi vaig de públic i, com totes les primeres vegades, serà especial”, diu Pau Lobo, el seu vocalista. Uns altres que debutaran a Canet són La Soul Machine, que a més compartiran espectacle amb els Brodas Bros en una combinació de música i coreografia pensada expressament per al festival, tal com explica la directora artística del Canet Rock, Laura Duran. Fora dels estils predominants destaca la incorporació al cartell de Pupil·les, el projecte de les cantants valencianes Natàlia Pons i Mireia Matoses i el DJ Joan Rodríguez, que segueixen donant sortida al combinat de reggaeton i ritmes jamaicans del disc Les silenciades.

El festival també manté l’escenari únic, i torna a confiar en Miquel del Roig, a més dels DJ Ernest Codina i PD Busquets. Igualment, és possible que hi aparegui Josep Maria Mainat, el guru espiritual del Canet Rock, un festival que defineix com “un espai de música i llibertat” en “un ambient que comença a assemblar-se al dels altres Canet Rock”. Així és com Mainat compara dos contextos polítics separats per més de 40 anys.

L’efecte de la sentència contra Valtonyc

La condemna a presó contra Valtonyc, ratificada ahir pel Tribunal Suprem, no ha passat inadvertida als grups que actuaran al Canet Rock. ¿Fins a quin punt casos com el de Valtonyc i els de Pablo Hasél i La Insurgencia afecten altres músics a l’hora d’afrontar noves composicions? Miquel del Roig, especialista a improvisar garrotins satírics, admet que haurà d’actuar amb certes prevencions. “M’ho miraré més. Ara si parles sobre el rei has d’anar amb compte”, reconeix Miquel del Roig.

Per al cantant dels Txarango, Alguer Miquel, la sentència contra Valtonyc no és tant un toc d’alerta com una crida a seguir dempeus. “Si ens posem filtres ja hem perdut. Només faltaria que ens fessin fer un pas enrere aquesta colla de feixistes que ens governen”, diu Miquel.