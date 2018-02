Catalunya, el dret d'autodeterminació i les fosses comunes al Festival de Cinema i Drets Humans de Suïssa

'Catalogne: L'Espagne au bord de la crise de nerfs', un documental de Sylvain Louvet, Gary Grabil i Julie Peyard que analitza la crisi a l'estat espanyol després del referèndum de l'1 d'octubre; un debat a l'entorn del dret d'autodeterminació i el documental 'The silence of others', d'Almudena Carracedo i Robert Bahar, que parla amb les persones que lluiten des de fa anys a Espanya per recuperar els seus familiars enterrats a les fosses comunes són part de la programació de l'International Film Festival and Forum on Human Rights que es celebrarà a Ginebra del 9 al 18 de març.

Enguany, el festival, que reivindica les mobilitzacions, la cultura, la defensa de la utopia, el respecte a la diferència, els valors democràtics i els drets humans, arriba a la setzena edició. Durant deu dies es projectaran films sobre la crisi a Veneçuela i Mèxic, els enfrontaments entre palestins i israelians, els drets de les dones, els refugiats... En aquesta edició el festival també ret homenatge a l'advocada egípcia Azza Soliman.

'Freedom for the Wolf', de Rupert Russell, obrirà el festival. El film denuncia l'atac a la democràcia des de tots els flancs i la seva vulnerabilitat. Denuncia diferents abusos arreu del món contra la separació de poders i la llibertat d'expressió i de premsa.