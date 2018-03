Els Catarres, Doctor Prats i Xavi Sarrià seran a la cinquena edició del Clownia

El festival Clownia, de Sant Joan de les Abadesses, que se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol, arriba aquest 2018 a la cinquena edició. Enguany, la programació se centrarà en artistes tant nacionals com internacionals i espectacles pensats per a tots els públics, des de circ per als més menuts fins als grups de música catalana i internacional per als més grans. En total, una trentena d'artistes passaran per l'escenari del festival. El Clownia és un gran projecte col·lectiu impulsat pel grup Txarango que es presenta com "un acte de rebel·lia, de reivindicació del somni de seguir cultivant l'esperit crític".

Els australians The Cat Empire i la seva fusió de jazz, reggae, ritmes llatins i ska iniciàtic arribaran al Clownia, on compartiran escenari amb Txarango. Bukahara, Los Caligaris, Doctor Krápula i Bazookas també seran presents en aquesta nova edició del festival.

Els Catarres presenten el seu disc 'Tots els meus principis', i l'exlíder d'Obrint Pas, Xavi Sarrià, també portarà al festival el seu primer disc en solitari, titulat 'Amb l'esperança entre les dents'. Doctor Prats, Amparanoia, Marinah, Roba Estesa i Sabor de Gràcia i Joan Garriga hi seran presents, entre molts d'altres. Marcel Lázara, exmembre de Txarango, presentarà el seu debut en solitari amb Júlia Arrey, mentre que el País Valencià hi serà molt present amb grups com Auxili i El Diluvi. A més a més, el Clownia s'adhereix a la causa de convidar el raper condemnat a tres anys i sis mesos de presó, Valtonyc, per donar visibilitat a la causa de la mateixa manera que ho han fet altres festivals com l'Acampada Jove o el Canet Rock.

Apostar pel circ i els espectacles familiars

D'altra banda, el Clownia torna a apostar per l'oferta d'espectacles de circ i familiars; per aquest motiu hi haurà el Gran Cabaret Clownia, amb Guillem Albà & La Marabunta. Ivan Prado i el Pol Petit seran els espectacles més sonats i irreverents del festival. Tot i que l'Espai Consciència i les activitats relacionades es presentaran més endavant, el Clownia ja avança l'espectacle Ovidi4, que David Caño, Borja Penalba, Mireia Vives i David Fernández han dedicat a Ovidi Montllor.

Les entrades gratuïtes per a menors ja s'han exhaurit, tot i que els menors de 12 anys podran comprar l'abonament a un preu reduït al web oficial del festival. Els menors de 0 a 3 anys tenen igualment l'accés gratuït. Els abonaments per als més grans de 13 anys valen 39 euros, més 1 euro de despeses de gestió, i es podem comprar també al web del Clownia. La jornada de dijous serà gratuïta per a tots els públics.