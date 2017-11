260x366 Els Catarres estrenaran nou disc al Cruïlla de Primavera / Cruïlla Els Catarres estrenaran nou disc al Cruïlla de Primavera / Cruïlla

Els Catarres tornaran als escenaris durant la segona edició del Cruïlla de Primavera el 6 d’abril del 2018 al Poble Espanyol de Barcelona. El grup, que va acomiadar-se dels escenaris fa un any per "agafar energies", hi presentarà un nou disc "més ballable" i "més elèctric". Tot i que no volen concretar-ne més detalls, han volgut avançar que hi haurà cançons "més potents" amb una sonoritat "més elèctrica". Els d’Aiguafreda han assegurat que començaran a gravar el disc a l’estudi la segona setmana de gener i que es farà públic amb "prou temps" perquè la gent en conegui el contingut. També han obert la porta a possibles col·laboracions, en aquest nou disc.

Roser Cruells ha afirmat que durant aquest temps de descans tots els integrants del grup han tingut temps per descansar, per viatjar i per "nodrir-se" d’altres disciplines culturals. "No havíem parat mai i teníem la necessitat de fer-ho per mirar enrere i valorar fins on havíem arribat", ha explicat Cruells en referència al descans del grup.

La banda ha assegurat que encara no té cap títol per a les cançons, i no han volgut explicar la temàtica del nou disc "per no trencar la màgia". "No tenim previst que sigui el nostre últim treball, però tampoc sabem si en farem més. Anirem any a any i gira a gira", ha afirmat Jan Riera.

Les entrades per al concert al Poble Espanyol es posen a la venda aquest dimarts. Després de l’èxit de la primera edició, el Cruïlla Primavera torna a apostar per la música de casa nostra. Avui s’ha presentat a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damn la segona edició d'aquest festival, que neix de la voluntat dels organitzadors del Festival Cruïlla d’oferir al públic que gaudeix del gran festival al juliol una programació estable al llarg de l’any en diferents formats que permetin gaudir de l’essència del festival. En aquest sentit també hi ha el Cruïlla de Tardor, que va concloure ara fa unes setmanes.