Cervera estrena l’obra ‘660 anys’, de Salvador Brotons

El Festival de Pasqua de Cervera camina cap al desè aniversari buscant la consolidació com a cita de referència de la música clàssica catalana, allà on conflueixen la composició, la interpretació i la recuperació patrimonial. Tots tres conceptes són presents en la novena edició del festival, la tercera de Josep Maria Sauret com a director. “Hem encarregat obres, hem demanat programes especials a músics i recuperem l’obra de Pau Vidal, un referent en l’escola violoncel·lista catalana”, explica Sauret, per a qui “les estrenes, els encàrrecs i els diàlegs amb institucions i artistes fan que el festival sigui més ric”.

El festival, que s’allarga fins al 21 d’abril i que té un pressupost de 85.000 euros, va començar dijous amb un concert infantil i ahir va seguir amb l’estrena de la cantata L’espill encantat, basada en el Quadern de música de l’escriptor cerverí Jaume Ferran. Un dels plats forts arribarà Dijous Sant: el paranimf de la Universitat de Cervera serà l’escenari de l’estrena mundial de 6 60 anys, un poema simfònic per a cobla i percussió de Salvador Brotons, padrí d’aquesta edició del festival. “La vaig escriure per a cobla perquè per a orquestra feia pujar molt la producció. Tanmateix, com a compositors catalans tenim el deure de fer música per a cobla”, diu Brotons, que se sent “molt honorat” d’haver estat escollit padrí del festival. Els 660 anys del títol de l’obra fan referència a la creació de Diputació del General de Catalunya, la Generalitat, el 1359. “És una obra amb un final brillant per transmetre eufòria al país, que li cal”, afegeix Brotons. En el concert hi participaran la Cobla Mediterrània, el percussionista Robert Armengol i la Coral Polifònica de Puig-reig. A més de 660 anys, també interpretaran Per tu, Catalunya, “una sardana llarga, consistent”, del mateix Brotons, i altres peces simfòniques per a cobla com Puigsoliu, de Joaquim Serra; Camperola, d’Eduard Toldrà, i Sant Jordi triomfant, de Francesc Pujol.

La màgia de Marco Mezquida

Brotons també serà present en el concert d’avui de la formació resident del festival, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, sota la direcció d’Alfons Reverté, i els Barcelona Clarinet Players (que acaben de publicar el disc Offertorium ). El programa inclou Clarinet quartet concertino, op. 145, de Brotons; El despertar d’un somni, de Josep Serra, i la Simfonia núm. 5 de Mendelssohn. “Combinem la música de casa nostra amb la música europea, fem lligams”, diu Sauret.

Un altre nom propi del Festival de Pasqua de Cervera és el pianista Marco Mezquida, que oferirà una sessió d’improvisació lligant clàssica, jazz i músiques populars. La programació del festival es completa amb actuacions de Lídia Pujol, la Coral Sant Jordi, l’organista Joan Seguí i la guitarrista Maria Ribera Gibal, entre d’altres.