El cinema Ideal del Poblenou es transformarà en un gran centre d'arts digitals

El cinema Ideal, propietat del grup Balañá, està a punt de tenir una altra vida. Va ser una pista de patinatge a principis del segle XX –els veïns el coneixien amb el nom de Rellisquín– i el 1917 es va convertir en un gran cinema, amb 2.000 localitats, que va tancar el 1984 per convertir-se en un plató de cinema on s'han rodat sèries i programes tan emblemàtics com ara 'Tres i l'astròleg', 'Porca misèria', 'Força Barça' o 'Polònia'. A l'octubre obrirà les portes com a Ideal, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona: 2.000 metres quadrats dedicats a exposicions, formació, creació i experimentació.

No hi ha cap centre similar a tot l'Estat, i els referents internacionals són la Société des Arts Technologiques (SAT), de Mont-real (Canadà), i l'Atelier des Lumières de París. "El nostre projecte, però, tindrà característiques diferents, perquè el SAT no té la part expositiva i l'Atelier no preveu l'educació o l'experimentació", afirma Sellas. Tot plegat es farà amb capital privat: una inversió a cinc anys de 8,5 milions d'euros que aportaran DigitaliX, el Mira Festival, Eyesberg, Magma Cultura i Minoria Absoluta, amb l'aliança internacional d'Exhibition Hub, Berliner Festpiele, SAT i Base Milano. "Fa anys, fins i tot segles, que vivim dins un rectangle [la pantalla de cinema, televisió o mòbil], que s'ha convertit en el marc que ha contingut la informació –explica Jordi Sellas, que serà un dels sis directors del projecte–. Estem a punt de trencar el rectangle amb les tecnologies de la immersivitat".

Sala immersiva amb Dome inclòs

L'espai comptarà amb una sala d'exposicions immersiva amb Dome inclòs –una cúpula que permet projeccions en 360 graus i que s'acostumen a veure en posició estirada–, un laboratori creatiu tecnològic, una zona de realitat virtual, una cafeteria, les oficines i un espai per als residents.

Les primeres exposicions seran 'Monet: una experiència artística immersiva', produïda per Ideal i Exhibition Hub, que es podrà veure primer a Torí, i 'Poetic Ai', una nova producció d'Ouchhh, un estudi d'avantguarda digital turc. Ouchhh treballa sobretot amb la intel·ligència artificial i dades que provenen des de la NASA fins a l'anàlisi dels moviments de terratrèmols. 'Poetic Ai', que ja es va poder veure a París, és un projecte a l'entorn de la llum. Una màquina creada expressament per l'exposició ha escanejat 20 milions de línies de text de llibres sobre la història o la teoria de la llum i, a partir d'aquí ,va generant imatges. Mai són igual perquè la màquina "autoaprèn" i produeix imatges diferents. Avui ja es posaran a venda les entrades.

POETIC_AI_Exhibition_Paris_Teaser from Ouchhh on Vimeo.

Ideal vol ser sobretot un laboratori en què artistes provinents del món de la dansa, el teatre, l'art pictòric, el cinema... puguin provar, experimentar, investigar i fer nous projectes. El fet de no tenir inversió pública no vol dir que Ideal, que ha llogat l'antic cinema al grup Balañá per deu anys, renunciï a col·laborar amb l'administració pública: "Sabem que ara hi ha altres prioritats i són moments complicats per al país, però estem segurs que aquest és un projecte sostenible", afirma Sellas. Serà un espai "estable" en què es podran crear projectes perquè hi haurà la possibilitat de fer una residència: "Fins ara només hi havia festivals que són efímers i no permeten una estabilitat de 365 dies l'any", diu Sellas.