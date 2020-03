Cinema d'animació infantil en tres idiomes a casa amb l'Animac

Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, posa en marxa la iniciativa Petit Animac a Casa i se suma així a la campanya #JoEmQuedoACasa, amb una proposta pensada per a tres franges d'edat: els bebès, els infants de més de 3 anys i els de més de 6. La directora del festival, Carolina López, ha explicat que es tracta d'una selecció de pel·lícules de diferents temàtiques i procedents del seu últim programa, que estaran disponibles en línia i en tres idiomes a la pàgina web d'Animac a partir d'aquest dimarts.

A més, des del festival treballen, en col·laboració amb el Centro Checo de Madrid, en el programa Animac Vintage, on hi haurà clàssics de l'animació txeca, una de les escoles més interessants del panorama animat europeu.

A la selecció de Petit Animac a Casa hi ha peces d'artistes que van visitar la mostra, com ara dos videoclips de l'anglès Peter Bayton amb música de Benjamin Scheuer, i de productores que habitualment formen part de la programació de Petit Animac amb sèries preescolars com ara l'Studio Film Bilder.