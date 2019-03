Cinema infantil per combatre els estereotips masclistes

Jugar a cavallers no és només cosa d'homes. Tampoc ho és caçar un drac o salvar el país d'un monarca que ha prohibit la música. Cinc protagonistes carregades de valentia i entusiasme resolen aquestes situacions a 'El vent entre les canyes', una selecció de cinc curtmetratges infantils d'animació que provenen de França, Bèlgica i Suïssa i que fan un ferm cant a la llibertat. A 'Randes i dragó', d'Anaïs Sorrentino, la protagonista es cansa de jugar a firetes amb les seves amigues i s'embarca en una aventura per trobar companys de joc que comparteixin les seves ambicions. Els prejudicis en el joc també es posen en evidència a 'La caça del dragó', d'Armand Demunyck, la història d'una noia que es vol sumar a un grup de nois i acompanyar-los a caçar un drac.

La valentia i la lluita per la llibertat acompanyen 'La nena i la nit', de Madina Iskhakova, mentre que a 'La unicorn', de Rémi Durin, l'empatia i la saviesa són indispensables per combatre l'egoisme individual. La selecció de curtmetratges, a càrrec de la distribuïdora Pack Màgic, es completa amb 'El vent entre les canyes', un relat lluminós sobre una nena que s'imposa al monarca del seu país perquè hi ha prohibit la música.

Una altra joia de l'animació francesa és 'Al sostre del món', una pel·lícula de Rémi Chayé que desmunta els estereotips sobre les nenes en el món del cinema. El film se situa el 1882 a Sant Petersburg i explica com Sasha, una jove de l'aristocràcia russa, decideix viatjar fins al nord a la recerca del seu avi, un explorador famós. Tots aquests films es poden aconseguir amb l'ARA el cap de setmana vinent.

