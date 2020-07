El CoNCA demana "marcs estables i segurs per al desenvolupament de l’activitat cultural"

"La cultura és responsable" és el lema que fa circular el Consell Nacional de la Cultura i del les Arts (CoNCA) per reforçar la idea que la cultura és segura i per demanar a les administracions la creació de "marcs estables i segurs per al desenvolupament de l’activitat cultural". Així ho recorden en un comunicat adreçat aquest dimecres al departament de Cultura, la conselleria d'Interior, el Procicat i els portaveus dels grups de la comissió de cultura del Parlament "davant les restriccions pels nous brots de covid-19", unes mesures que, segons el CoNCA, "han trencat l'adaptació exemplar dels projectes culturals públics, privats i associatius a la situació excepcional que vivim".

El CoNCA fa una sèrie de recomanacions perquè es "desvinculi el risc de contagi del consum d'activitats culturals ben estructurades i programades amb totes les mesures de seguretat". "Els últims mesos la cultura ha sigut un valuós exemple d'adaptació als temps que ens està tocant viure. Els responsables dels projectes culturals públics, privats i associatius d’arreu del territori han complert de manera exemplar totes aquelles disposicions que s'anaven prenent, primer amb el tancament i posteriorment amb la progressiva reobertura i l'adaptació dels espais i de les activitats amb públic a un marc de seguretat integral per als assistents i per als artistes, que garantissin la seva viabilitat, seguretat i accessibilitat. Però tot i aquests esforços, que oferien una seguretat normativa, observem amb preocupació com aquestes últimes setmanes s'estan aplicant mesures de contenció dels contagis que trenquen aquesta línia de treball i retornen la cultura al punt original de tancament del mes de març", exposa el CoNCA, que concreta les demanes en tres mesures.

La primera és, efectivament, "desvincular el risc de contagi del consum d'activitats culturals ben estructurades i programades amb totes les mesures de seguretat". "El tancament o suspensió d'aquestes activitats no hauria de figurar entre les primeres mesures que són aplicades des de les administracions per garantir el trencament dels circuits de propagació del contagi", diu el CoNCA. L'argument que posa sobre la taula és que "ha quedat demostrat que es poden gestionar de manera eficaç esdeveniments culturals amb coincidències de grups de convivència en un mateix espai, amb total respecte a les mesures de distància social i prevenció de contagis, sense posar en risc el públic assistent, ni els professionals que els atenen, ni els artistes implicats".

La segona proposta és "evitar la cronificació de la precarietat al sector cultural", perquè "el tancament gairebé automàtic de les programacions culturals projecta una imatge d’inseguretat cap a aquestes pràctiques socials i, per tant, aprofundeix la bretxa que allunya el públic dels recintes". "Sense públic, i per tant sense ingressos, es genera desocupació, precarietat i abandonament dels professionals de la cultura, que en la primera etapa de la pandèmia ja van patir unes conseqüències devastadores –continua el comunicat–. Cal evitar que les mesures de suport econòmic desplegades pel govern de la Generalitat, les administracions locals o els organismes supramunicipals en suport dels professionals de la cultura perdin tota la seva efectivitat, per la impossibilitat de reprendre l’activitat en el marc de treball que ja s’havia previst".

Finalment, el CoNCA demana "l’establiment de marcs estables i segurs per al desenvolupament de l’activitat cultural", i que les administracions i el sector cultural estableixin "nexes de continuïtat entre les mesures establertes pel Comitè Tècnic del Pla Procicat i la pràctica sostinguda de la programació cultural". "Aquest marc de treball basat en l’autoresponsabilitat dels seus promotors i el seguiment del seu compliment per part de l’administració local, hauria de ser l’eina de gestió de les programacions culturals del país en aquests moments", assegura el CoNCa.