El govern de Colau reitera la negativa a negociar amb el Port i l'Hermitage un conveni per al projecte a la Nova Bocana

El govern d'Ada Colau reitera la negativa a negociar amb el Port de Barcelona i el Museu Hermitage un conveni per al projecte a la Nova Bocana. Els partits de l'executiu municipal, BComú i el PSC, han votat en contra d'una proposició de Barcelona pel Canvi que demanava negociar-ho "amb la màxima brevetat" i defensava la conformitat del consistori al projecte del museu. La proposta s'ha tombat amb els seus vots contraris i l'abstenció d'ERC. Per contra, el grup de Manuel Valls ha obtingut el suport de JxCat, Cs i el PP.



Tal com recull ACN, durant el debat de la proposició, la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha argumentat que tot i que és "legítim" que un fons d'inversió vulgui obrir una franquícia a Barcelona, el projecte "s'ha d'adaptar a la ciutat". En aquest sentit, ha defensat que aquest genera unes "externalitats" que la ciutat "no pot assumir" i s'ha referit als informes elaborats per experts i equips tècnics del consistori que ho avalen, referint-se a l'impacte del projecte.

Sanz ha recordat també que tot i que és un projecte privat es vol fer en sòl públic i ha apuntat que el pla especial de la Nova Bocana aprovat en el mandat passat especifica que qui té la competència per fer un conveni amb el Port és la Comissió de Govern. Així, ha tancat la porta a que sigui el ple qui ho ha de decidir.

Per a Valls seria "un autèntic desastre" que no es construís

Al seu torn, Manuel Valls ha lamentat que siguin uns informes i no el plenari qui decideixi que el projecte de l'Hermitage "no té interès públic suficient". "El projecte encaixa perfectament i suposaria 400 llocs de treball", ha dit Valls, que ha considerat que seria un "error monumental" i un "autèntic desastre" que quedés en paper mullat. Segons ell, és un projecte "tècnicament impecable" i "bo" per a la ciutat.

La resta de partits que han donat suport a la proposició de BCanvi han mostrat el seu acord en instar el govern municipal a negociar un projecte i han lamentat que es tanqui la porta a acollir una franquícia del museu.