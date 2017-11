Colau no veu clar que l'Ermitage s'instal·li al costat de l'Hotel W

Fa anys que el projecte d'obrir una franquícia de l'Ermitage rus plana sobre Barcelona. Ara la iniciativa sembla que ja ho té tot definit per ubicar-se al port. En concret, en un edifici de nova creació al costat de l'Hotel W. Els promotors asseguren que ja tenen tancat el preacord amb l'Ermitage per a la cessió d'obres, que tenen un avantprojecte per a l'edifici i que han assegurat la inversió a fer, que s'eleva per sobre dels 48,5 milions d'euros (32,5 dels quals, per a les obres de l'edifici). Però al projecte encara li falta un detall important: el vistiplau de l'Ajuntament.

Per poder tirar endavant, cal que el consistori aprovi un canvi de qualificació que permeti els usos culturals en un espai que ara està qualificat com a comercial. I aquest és, justament, el detall que l'equip de l'alcaldessa Ada Colau encara no veu clar. El govern municipal veu amb bons ulls el projecte, però, tot i no tancar la porta a la requalificació, defensa que es podria estudiar una ubicació alternativa perquè a la Nova Bocana ja hi ha l'Hotel W i la gran botiga de Desigual i el consistori té el repte de portar-hi usos més ciutadans.

El Port ja ha aprovat en el seu consell d'administració el pla per modificar els usos de la Nova Bocana, que inclou guanyar 14.000 metres quadrats d'espai públic. El pla preveu un edifici de 450 metres quadrats -en el martell del dic exterior de la marina-, que està previst cedir a la Facultat de Nàutica de la UPC i a la Creu Roja del Mar perquè els estudiants ho utilitzin com a base de pràctiques. El projecte, però, també inclou la construcció de l'anomenat Edifici Central, que és on es preveu que s'incorporin els usos culturals que farien possible l'Ermitage. De moment, la comissió de govern del consistori ha retornat el pla al Port i demana que hi incorpori més informació -com ara l'impacte en la mobilitat-. A més, ha establert un termini de tres mesos per tornar-lo a mirar. El Port assegura que té tota la informació que se li demana i que la podrà presentar abans del termini fixat, però la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, demana temps per poder estudiar bé els usos.

"El Port ha de tenir clar que és un port dins d'una ciutat i no un port amb una ciutat annexa", resumeix Sanz, que creu que a l'hora d'aprovar un projecte així s'ha d'obrir el debat sobre quins són els usos que més li convenen a aquesta zona de la ciutat. L'equip de Colau ja es va trobar en funcionament el projecte de la marina de luxe al Port Vell, però vol que les noves iniciatives s'alineïn amb al seva idea de recuperar l'ús ciutadà del port i la maritimitat de Barcelona. Una de les alternatives a estudiar seria, per exemple, la de portar a la Nova Bocana la Facultat de Nàutica que actualment és al Pla de Palau.

Sanz demana, també, veure un projecte més concret de l'Ermitage. Assegura que l'Ajuntament només n'ha rebut les línies generals i que vol saber els detalls de la iniciativa -veure, per exemple, quina vinculació hi podran tenir els artistes locals- i d'on surt el finançament d'un projecte que és 100% privat. Els promotors demanen una concessió a 50 anys i, segons ha pogut saber aquest diari, el 40% de la inversió necessària l'assumiria un fons d'inversió internacional especialitzat en actius culturals, que tindria també el 90% de la concessió. Confien que el projecte tingui una rendibilitat de més del 10% i que el primer any en funcionament rebi un milió de visitants. El segon any la xifra podria baixar als 850.000 i, a deu anys vista, podria estabilitzar-se en xifres de visitants superiors a les del Museu Dalí de Figueres, que va tancar el 2016 amb 1,3 milions de visitants. S'establiria un contracte de rotació de dos anys amb les obres que arribessin de l'Ermitage rus.

Quan el projecte es va presentar públicament a Barcelona, l'estiu de l'any passat, es fixava el maig del 2019 com la data d'obertura. En aquell moment, però, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ja va obrir el calaix dels dubtes quan, en una piulada a Twitter, va assegurar que encara faltava el v istiplau de l’Ajuntament sobre la ubicació. Ni fonts del consistori ni del museu van aclarir, llavors, si la ubicació podia tornar a canviar. Si fos així, seria el cinquè canvi, després d’unes antigues naus al port, l’edifici de la Duana i la Facultat de Nàutica.