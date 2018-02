Comença la restauració dels banys meridionals de la vil·la romana dels Munts a Altafulla

Aquest mes de febrer s'han iniciat les obres de condicionament i restauració dels banys meridionals de la vil·la romana dels Munts, al terme municipal d'Altafulla (Tarragonès), a 12 quilòmetres al nord-est de la ciutat de Tarragona. La vil·la romana, que està adscrita al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, es va construir al segle II i forma part del conjunt de Tàrraco, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco l'any 2000.

La vil·la preserva els banys privats més importants de Catalunya, i és per aquest motiu que la intervenció, a càrrec de l'empresa Rècop i amb una durada de dotze setmanes, té com a principal objectiu garantir la conservació i preservació dels banys, així com millorar-ne la presentació per facilitar la comprensió del conjunt. L'actuació s'emmarca en l'acord del Departament de Cultura i l'Ajuntament de Tarragona per la posada en valor del Patrimoni Mundial de Tàrraco i està finançada en gran part per l'Obra Social 'La Caixa' (180.000 euros) en el marc del programa Patrimoni en Acció.

Les cinc actuacions del projecte de restauració

El projecte es realitzarà en cinc actuacions principals. La primera, la consolidació de les parets, pintures i elements que es troben a la intempèrie, amb la finalitat de garantir una correcta conservació, ja que la vil·la està molt a prop del mar i això podria provocar el seu deteriorament. En segon lloc, es preveu la restauració de les estructures que millorarà les condicions de conservació futures. Puntualment, es recreixeran estructures per facilitar la seva interpretació global. Després, es recol·locaran en el seu emplaçament original els elements arquitectònics i escultòrics, bàsics per a la comprensió de la vil·la. Afectarà a mosaics, paviments i revestiments murals, però la restauració vol incidir principalment en la zona del frigidari, on es restituirà la decoració de les fornícules amb les escultures que presentava originalment (reproduccions d'Esculapi, Eros i Higea), i la zona de les latrines que es reconstruiran en una part.

Alhora, també s'implantaran nous elements i volums desapareguts, amb la voluntat de garantir la comprensió del conjunt. Es reposarà part dels seients de les latrines, s'implantaran pilastres al corredor d'accés, columnes a l'atri-apoditeri, i es reconstruirà una part de l'hipocaust del caldari i del tepidari, amb la finalitat que es vegin els diferents estrats constructius. Finalment, com a darrera actuació, s'inclou la pavimentació i altres elements. S'habilitaran recorreguts que facilitin al visitant el pas pels diferents sectors de la vil·la, fent més fàcil la seva comprensió.

La residència d'un altre càrrec de l'administració imperial romana a Tàrraco

La vil·la romana dels Munts és un dels conjunts arqueològics més importants d'Hispània, amb un dels conjunts de banys privats més importants de Catalunya. La vil·la, construïda al segle II, és una mostra de com degué ser la residència d'un alt càrrec de l'administració imperial romana a Tàrraco, que va gaudir del màxim esplendor en l'època de l'emperador Adrià. A mitjans del segle II va ser la residència de Caius Valerius Avitus -legal imperial i duumvir de Tàrraco- i la seva esposa Faustina.