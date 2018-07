La Comissió de la Dignitat demana al ministre de Cultura que culmini la restitució dels 'papers de Salamanca'

La Comissió de la Dignitat ha demanat aquest dijous al ministre de Cultura, José Guirao, i a la resta de partits, que finalitzi la restitució dels 'papers de Salamanca' i desisteixi d'un recurs que va interposar el ministre de Cultura del PP Íñigo Méndez de Vigo. "Ens adrecem al ministre reclamant que d'una vegada per totes s'acabi la restitució de la documentació requisada fa 80 anys", ha dit el coordinador de la comissió, Josep Cruanyes, en una roda de premsa, durant la qual també ha considerat vergonyós que no s'hagin tornat i ha advertit que estan disposats a arribar als tribunals: "Si això no es dugués a terme emprendríem accions judicials, o que els organismes que puguin les prenguin".

La Comissió de la Dignitat ha demanat la retirada del recurs per no perjudicar les víctimes i que, com ha dit Cruanyes, "no hagin de passar 90 anys més" per recuperar-los.

Josep Cruanyes ha recordat que encara han de tornar de l'Arxiu de Salamanca 23.000 folis de particulars, empreses i partits, uns 10.000 documents d'ordre públic i justícia, 10.000 més dels ajuntaments, i un nombre incert de l'Arxiu d'Àvila que queden a altres departaments de la Generalitat.

Sobre els 23.000 documents de particulars, empreses i partits, Cruanyes ha recordat que l'exministra de Cultura Ángeles González Sinde va accelerar el 2011 la devolució dels papers quan va aprovar a la Comissió Mixta el trasllat amb "transferències" fins al 2014, quan el PP les va paralitzar.

Davant d'aquest "incompliment" la Generalitat va aconseguir una sentència favorable a la devolució de l'Audiència Nacional el 2016, resolució que el ministeri va recórrer i de la sentència pendent de la qual n'exigeixen la retirada.

La Comissió també demana a Guirao el retorn de 10.000 folis de la documentació d'ordre públic que l'anterior ministeri popular es va negar a retornar "basant-se en l'absurd argument que el maig del 1937 es van transferir les competències d'ordre públic [a la República]". També demanen la resta de la documentació judicial de la Generalitat que hi ha en la Causa General, perquè correspon a una competència que Catalunya tenia assumida per l'Estatut del 1932.

El retorns dels documents públics que encara són a Salamanca i a Àvila

La Comissió ha criticat que en el fons de Salamanca també hi ha 10.000 folis més de la documentació de 41 ajuntaments catalans que han de ser restituïts –uns 1.900 de Barcelona i un miler de Tarragona–, mentre que en l'Arxiu Militar d'Àvila també hi queda documentació de diversos departaments de la Generalitat republicana, amb banderes i fotografies, entre d'altres.

Cruanyes ha detallat que s'han retornat 1,4 milions de folis en 1.674 caixes, a part de 900 llibres, una "part important i molt significativa", però ha avisat que també queda una part pendent amb arxius de col·lectius com els Jesuïtes, la CNT, ERC, el PSUC i fins i tot un asil d'ancians, entre d'altres. Ha remarcat que si l'actual Govern ha mostrat el seu interès a accelerar la memòria històrica, "ara no té excusa" i ha de tancar aquest episodi, retornant tota la documentació.