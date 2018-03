Elvis Costello, Salvador Sobral i Jeff Beck, al Festival de Pedralbes

Elvis Costello és un dels noms més destacats de la sisena edició del Festival Jardins de Pedralbes, que se celebrarà a Barcelona del 6 de juny al 15 de juliol. El cartell, amb una notable presència internacional, inclou concerts d'artistes i grups com Jeff Beck, Fleet Foxes, Simple Minds, Tom Jones, George Benson, Mariza, Emily Sandé, Katie Melua, Jessi J, Leon Bridges, Goran Bregovic i The Jacksons. També hi actuarà el portuguès Salvador Sobral, guanyador del Festival d'Eurovisió del 2017, que fa uns mesos va rebre un trasplantament de cor.

Com ha sigut habitual en algunes edicions, el Festival de Pedralbes tindrà una nit lírica, aquesta vegada protagonitzada per Ainhoa Arteta i Josep Carreras, que servirà per inaugurar aquesta edició. La programació es completa amb concerts de Miguel Ríos, Miguel Poveda, Pastora Soler, Zaz, Andrea Motis & Joan Chamorro i Niña Pastori, a més de la doble actuació de la ballarina Sara Baras. El cartell definitiu està pendent de la confirmació de dos concerts més, un dels quals el de cloenda.

Una de les novetats d'aquesta edició és que en sis concerts hi haurà "un aforament mixt". És a dir, a més de cadires hi haurà una mena de pista perquè part de públic pugui seguir el concert dret, tal com ha explicat aquest dijous el director del festival, Martín Pérez.Això farà que en aquesta sis concerts l'aforament passi de 2.000 a 3.000 persones. L'any passat el festival va aplegar més de 51.000 espectadors de pagament.

Pel que fa al preu de les entrades, que es posaran a la venda el dilluns 26 de març, segons Pérez el 80% estaran "per sota dels 68 euros", i el "25% per sota dels 48". El Festival de Pedralbes té un pressupost d'uns 3,4 milions, una xifra similar a la de l'any passat. El principals patrocinadors són Banc Sabadell, Cervezas Alhambra i Fiatc Assegurances.