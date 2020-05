Els museus catalans inicien una campanya per recollir material sobre el covid-19

Els museus que formen part de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya han començat una campanya per recollir la memòria oral, escrita, audiovisual i material del pas del covid-19 pel territori. Memòries d’una pandèmia no és l’única campanya que hi ha en aquests moments en marxa que vol documentar els estralls i reaccions a la pandèmia. Quan va començar l’estat d’alarma, l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC) va engegar un projecte que va batejar amb el nom ArxivemlaCovid19, perquè no s’esborri res. “Ho hem fet perquè tothom qui vulgui pugui participar en la creació de la memòria del futur i no només perduri la versió oficial –detalla Vicenç Ruiz Gómez, vocal de l’entitat–. El confinament té moltes versions i les xarxes no poden garantir que tot el que gravem i escrivim perduri”, afegeix Ruiz Gómez.

En un comunicat, els 22 museus que formen part de la campanya Memòries d’una pandèmia afirmen que “els documents, imatges, vídeos i objectes materials recollits permetran interpretar l’impacte de la pandèmia a Catalunya des del punt de vista sanitari, social, econòmic i cultural, i esdevindran el patrimoni que les pròximes generacions podran vincular al període històric que vivim”.

Segons els museus, la campanya és oberta a tothom, des de persones individuals i anònimes fins a empreses, passant per col·lectius, institucions, responsables polítics o associacions. “Serà especialment interessant la participació dels actors socials, culturals i productius més rellevants des del punt de vista temàtic o territorial de cadascun dels museus participants”, expliquen.

Des de les festivitats jueves fins a material relacionat amb el vi

En aquest sentit, cada museu ha triat un enfocament diferent. Així, per exemple, mentre el Museu de Lleida i el Museu d’Història de l’Hospitalet recolliran els testimonis de la seva àrea d’influència territorial, el Vinseum ho farà de tot allò relacionat amb el món del vi. I n'hi ha altres exemples. “Nosaltres volem recollir tot allò que tingui a veure amb el call jueu de Girona, amb la ciutat o amb la vida jueva –explica Sílvia Planas, directora del Museu d’Història de Girona i del Museu d’Història dels Jueus de Girona–. Per exemple, aquests dies s’han celebrat festivitats jueves importants, i ens agradaria tenir el testimoni dels que les han viscut des del confinament: objectes artístics i domèstics, missatges de veu, reflexions, pensaments, opinions...”

Els museus detallen altres materials que es podran recollir, com els cartells de "Tancat per covid-19", dibuixos o altres materials elaborats individualment o col·lectivament, objectes domèstics que reflecteixin la vida sota mesures de confinament i distanciament social, EPIs (guants, mascaretes, bates i altre material sanitari), nous productes creats per empreses o la indústria per afrontar la pandèmia, obres d’art a l’espai públic, o ítems que representen projectes i iniciatives comunitàries.

Aquesta iniciativa, segons els museus, es coordinarà amb els arxius comarcals. Cada museu, a la seva web, explicarà com fer arribar el material. Una vegada finalitzada la campanya de recollida, es posarà en comú el material donat als diferents museus. Amb tot plegat, segons els impulsors, es farà una lectura transversal i es realitzaran projectes de divulgació.