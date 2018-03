El jutge d'Osca cita els consellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig perquè no van tornar els béns de Sixena

La titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Osca ha citat els consellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig com a investigats pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació per haver-se negat a facilitar el retorn dels béns del monestir de Sixena des del Museu de Lleida. La magistrada convoca Vila i Puig el 25 d'abril als jutjats de la capital aragonesa, després de la reobertura de la causa penal instada per la representació legal de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena i secundada per la fiscalia d'Osca.

Malgrat que les 44 peces reclamades van ser traslladades per la Guàrdia Civil a Sixena al desembre, la jutge manté oberta la instrucció per presumpta desobediència i prevaricació contra els consellers per la seva intervenció en el litigi. La magistrada va arxivar provisionalment al setembre la querella penal després d'argumentar que el consistori no havia aportat els documents acreditatius dels fets denunciats, però va reobrir la causa després de rebre la informació requerida.

A l'acte de reobertura del procés, la jutge valorava tant l'informe de la fiscalia d'Osca com l'emès pel fiscal del Tribunal Suprem, al qual va arribar inicialment la denúncia perquè els dos polítics catalans eren aforats. Quan van perdre aquesta condició, el lletrat de Sixena, Jorge Español, va denunciar els fets al jutjat de guàrdia d'Osca acompanyant-lo d'un informe de la Fiscalia del Tribunal Suprem que veia indicis de la comissió de presumptes delictes en la conducta de tots dos consellers.

En l'escrit d'adhesió al recurs fet pel fiscal en cap d'Osca, Juan Baratech, s'advertia que Vila i Puig van incomplir amb "rotunditat" les ordres judicials malgrat els advertiments que els van ser comunicats. Considerava, a més, que les conseqüències d'aquest incompliment i de la desobediència van ser "capitals", ja que l'operació va requerir un gran desplegament de mitjans materials i humans. Després de la reobertura de la causa, la jutge va remetre un escrit al Parlament perquè certifiqués si Lluís Puig havia sigut elegit diputat després de les últimes eleccions. La no corroboració de la condició d'aforat de Puig ha motivat la seva citació com a investigat a Osca.