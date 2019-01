La cultura rebrà un 10% més de diners, però representa el 0,3% del total dels pressupostos

Els pressupostos que ha presentat el govern socialista són generosos amb la cultura: passarà de disposar 869 milions a 953. Això suposa un increment de prop d'un 10% (un 9,7%). Tanmateix, si es miren les dades globals, la cultura només creix un punt i passa de representar un 0,2% a un 0,3%. A Catalunya aquest percentatge puja fins al 0,7%, igualment molt lluny de les demandes del sector. El govern de Pedro Sánchez vol donar la imatge que s'ha acabat l'ofec pressupostari a què el PP havia sotmès la cultura, amb retallades salvatges en temps de crisi, i que s'havien traduït en una reducció dràstica de la inversió a Catalunya. Els últims anys havien sigut de lleuger creixement, però mai s'han recuperat les inversions directes en algunes institucions i en la cocapitalitat de Barcelona.

El ministeri de Cultura és qui disposarà de la major part del pastís per distribuir, 632 milions, i la resta pertanyen a altres departaments, com Presidència i Hisenda. Una de les notícies és que entra al pressupost, com estava previst, la rebaixa de l'IVA del llibre electrònic i la premsa digital del 21% al 4%, per equiparar-los a l'IVA que tenen en paper.

Quant a inversió per sectors, cinema i museus són els que més creixen, amb pujades notables d'un 20,1% i un 12,5% en el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2019.

El cinema creix exponencialment perquè el Fons de Protecció a la Cinematografia puja un 20,1% i arriba als 85 milions d'euros, d'un total de 100 dedicats a aquest àmbit. Aquest fons servirà per amortitzar ajudes endarrerides a llargmetratges anteriors al 2017, una demanda antiga del sector.

Els programes de música i dansa també pugen i rebran 102 milions; i el teatre, 52 milions. A biblioteques i arxius el projecte de pressupostos hi destina 79 milions d'euros. Els programes de museus i d'exposicions tenen una dotació conjunta de 180 milions d'euros, amb un increment d'un 12,5 %. Aquí s'hi inclouen les ajudes extres de 9 milions per al Museu del Prado, que celebra el seu bicentenari.