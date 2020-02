Cynthia Erivo: ¿ventafocs o futura reina dels Oscars?

Les categories interpretatives dels Oscars solen incloure tots els anys algun nom que, enmig dels Leonardo DiCaprio i les Jennifer Lawrence de torn, destaca per tenir un perfil menys popular i glamurós, com si una ventafocs s’hagués colat en la festa de les estrelles de Hollywood. De vegades, la ventafocs pot acabar convertint-se en princesa com li va passar el 1993 a una desconeguda Marisa Tomei, que va imposar-se per sorpresa a Vanessa Redgrave i Miranda Richardson com a millor secundària; l’any passat també va saltar la sorpresa quan Regina King va guanyar l’Oscar a millor secundària per davant d’Amy Adams, Emma Stone i Rachel Weisz, tot i que la veritable ventafocs d’aquella categoria era Marina de Tavira, l'actriu mexicana de Roma.

Aquest any, la candidata a ventafocs de l’Oscar a millor actriu sembla Cynthia Erivo, la intèrpret afroamericana que competeix amb, agafeu-vos fort, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron i Reneé Zellweger. Els pronòstics no li donen opcions i el seu nom només s’ha comentat pel fet de trencar la blanquitud de les categories interpretatives. Tampoc hi ajuda que abans hagi interpretat papers secundaris en films com Viudes i Bad times at El Royale i la sèrie de HBO El visitante o que encara no s'hagi estrenat a casa nostra la pel·lícula que protagonitza, Harriet, un biopic sobre una esclava que, després d'escapar-se de la plantació, es va convertir en activista i va ajudar centenars d'esclaus a fugir al nord del país.



Però en realitat Erivo en té poc, de ventafocs. Nascuda a Londres el 1987 i amb pares nigerians, l’actriu és una estrella del teatre musical nord-americà gràcies al seu treball al musical El color porpra, un fenomen de crítica i públic pel qual va guanyar un Tony, un Grammy i un Emmy. De fet, si Erivo s'endugués un Oscar dilluns a la matinada, es convertiria en l’EGOT (acrònim dels quatre premis més importants del show business nord-americà) més jove de la història. I té més opcions de les que sembla, perquè també està nominada com a cantant per Stand up, un tema de la banda sonora de Harriet. Amb una mica de sort, Erivo podria ser una de les reines dels Oscars.