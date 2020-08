L'artista Daniela Ortiz denuncia ser víctima d'una campanya d'assetjament

L'artista Daniela Ortiz, nascuda a Cusco el 1985 i establerta a Barcelona des de fa 13 anys, ha denunciat una campanya d'amenaces i assetjament en contra seu arran de la qual ha marxat d'Espanya amb el seu fill. Coneguda pel seu activisme feminista, antiracista i anticolonialista, l'obra d'Ortiz ha estat exposada al Macba i el Reina Sofia i l'any passat la Virreina va dedicar-li una exposició als seus treballs de l'última dècada.

"Fa un mes vaig haver de deixar casa meva, el meu barri i la meva vida a Barcelona després d'haver fet unes declaracions a Espejo público en què reivindicava la necessitat d'enderrocar el racisme dels monuments colonials", ha explicat aquest diumenge l'artista al seu compte de Twitter. L'aparició d'Ortiz en el programa es va produir en el context d'un debat sobre les veus que reclamen enderrocar els monuments públics de figures colonialistes i, concretament, l'estàtua de Colom. L'artista es va enfrontar a la col·laboradora del programa Lucía Etxebarría i també a la presentadora, Susanna Griso, que reivindicava el monument com "un símbol de la ciutat" que a ella no li molestava. "Esclar, perquè ets blanca i estàs d'acord amb el racisme que es viu avui dia", li va replicar Ortiz.

En declaracions a La Vanguardia, Ortiz ha explicat que després de la seva intervenció a Espejo público va començar a rebre missatges amenaçadors i que el compte de Telegram Noticias Gobierno Dimisión la va posar en el punt de mira acusant-la de "terrorista jihadista" i divulgant informació personal i privada de l'artista. Poc després, explica Ortiz, va rebre un mail de la Guàrdia Civil informant-la que l'havien denunciat per amenaces i incitació a la violència –tot i que l'artista sospita que podria ser un intent de phishing– i un altre correu amb amenaces físiques i el missatge "Barcelona és molt petita i la teva cara és molt reconeixible".

"És terrorífic rebre amenaces i saber que estàs en risc de viure una criminalització per la teva activitat política, i és més terrorífic que una cosa gestada per l'extrema dreta sigui recolzada a nivell de xarxes per bona part de l'esquerra", afirma Ortiz al seu Twitter. Segons explica també a La Vanguardia, l'artista s'ha posat en contacte amb l'ONG Front Line Defenders, consagrada a la defensa dels drets humans. "Temia ser víctima d'una criminalització política –explica al diari–. Estan en joc el meu permís de residència i la custòdia del meu fill". A principis de juliol, Ortiz va abandonar Espanya en un vol noliejat per l'ambaixada del Perú per repatriar ciutadans peruans bloquejats a Espanya durant el confinament.

"No sabem si el meu fill i jo podrem reprendre la nostra vida a Barcelona, el que és segur és el meu compromís amb la lluita antiracista i anticolonial, en la qual continuaré militant malgrat la distància i les condicions imposades per la violència del supremacisme blanc", ha explicat Ortiz a Twitter.