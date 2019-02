'Despacito' és el vídeo més vist a YouTube, amb 6.000 milions reproduccions

El vídeo de la cançó dels porto-riquenys Luis Fonsi i Daddy Yankee 'Despacito' ja és el més vist de la història de YouTube, en aconseguir els 6.000 milions de reproduccions. Segons un comunicat de la xarxa social, el vídeo és el més vist a YouTube, amb 1.900 milions de reproduccions més que qualsevol altre a la plataforma. El segueixen Ed Sheeran amb 'Shape of you', amb prop de 4.000 milions de reproduccions, i Wiz Khalifa amb 'See you again', amb una xifra similar.

Rècords consecutius

'Despacito', al seu punt més alt, va arribar a superar els 25 milions de visites en un sol dia i encara té una mitjana de 2,8 milions de visites al dia des de començament d'any. També va ser el primer vídeo de la història de YouTube en arribar als 3.000 milions, 4.000 milions i 5.000 milions de visites.

El tema musical no és l'únic èxit a YouTube de Luis Fonsi, ja que el llançament el 2017 de 'Échame la culpa' va ser el cinquè vídeo que va arribar més ràpid als 1.000 milions de reproduccions i actualment té 1.700 milions. L'any passat, Luis Fonsi va estar entre els 20 artistes més vistos a YouTube.