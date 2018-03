Detenen un antiquari barceloní acusat de vendre peces arqueològiques robades pel Daeix

Un antiquari de Barcelona va ser detingut i posat en llibertat sota fiança de 12.000 euros dilluns per ordre de l'Audiència Nacional acusat de vendre peces d'art romanes i gregues robades el 2015 a Líbia pel Daeix. A aquest home, juntament amb un altre marxant també arrestat amb el qual treballava, que també va ser posat en llibertat amb mesures cautelars, se'ls imputen delictes de finançament del terrorisme jihadista, receptació, falsedat documental i contraban, segons han informat fonts de l'Audiència Nacional.

Als detinguts se'ls va retirar el passaport i han de comparèixer cada 15 dies al jutjat. El propietari de l'antiquari, ubicat al centre de Barcelona, havia adquirit sis peces, en concret caps i torsos d'escultures, procedents del robatori i saqueig d'obres d'art perpetrat el 2015 per l'Estat Islàmic a tres ciutats de Líbia: Albaida, Apol·lònia i Cirene, aquesta última declarada Patrimoni de la Humanitat de la Unesco el 1982.



Un dels robatoris es va cometre el gener d'aquest any, i tan sols dos mesos després les peces ja eren a la botiga d'antiguitats que l'home tenia a la capital catalana. Altres peces van ser robades el maig passat, i van arribar a la botiga en menys de quatre mesos.

Segons la investigació, els autors de les excavacions il·legals, el robatori i el saqueig de béns culturals de les ciutats líbies estan vinculats a grups terroristes que fan servir el contraban per finançar-se, han informat les mateixes fonts. En aquest cas, les peces es portaven a Egipte i Turquia i des d'aquí a Tailàndia per impedir la seva traçabilitat. Des del país asiàtic es transferien després, amb documentació falsa, a Europa. L'antiquari detingut, que va dir al jutge que no sabia que traficava amb terroristes, contactava amb l'organització a través d'un mercader libanès i un egipci que actuaven com a enllaços entre els autors materials de l'espoli i els compradors a Espanya.