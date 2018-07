Disney acomiada James Gunn de 'Guardians de la Galàxia 3' per uns tuits sobre pedofília i violacions

El director, escriptor i productor James Gunn, que va dirigir l'adaptació al cinema del còmic 'Guardians de la Galàxia' i la seva seqüela 'Guardians de la Galàxia 2', no s'encarregarà de la tercera pel·lícula de la saga. Disney ha acomiadat el director després de la polèmica que han aixecat uns tuits de Gunn publicats el 2008 i el 2009 en què feia broma de la pedofília i la violació. A la xarxa social, Gunn havia escrit missatges com ara "El millor de ser violat és quan deixen de violar-te i et dius a tu mateix: 'Oh, que bé, ja no m'estan violant'" o bé "M'encanta quan els nens petits em toquen els genitals".

Els missatges de Gunn van sortir a la llum per mitjà de diverses personalitats conservadores i seguidors del president dels Estats Units, Donald Trump, segons informa 'The Hollywood Reporter'. El director, un dels més importants i taquillers de Marvel, va disculpar-se ahir a través de Twitter pels missatges escrits fa 10 anys. "No diria que soc millor, però soc molt diferent de com era fa uns anys: avui intento vincular la meva feina a l'amor i menys a la indignació", va escriure.

Tot i això, Disney ha decidit apartar-lo del projecte malgrat que Gunn ja estava escrivint el guió de 'Guardians de la Galàxia 3' i tenia previst començar a rodar a la tardor. "Les actituds ofensives i les afirmacions descobertes a l'historial de Twitter de James Gunn són indefensables i inconsistents amb els valors del nostre estudi", afirma el president de Walt Disney Studios, Alan Horn, en un comunicat.