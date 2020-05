El DocsBarcelona en 10 pel·lícules

Com el D'A fa unes setmanes, el DocsBarcelona trasllada a Filmin la seva pròxima edició, que comença aquest dimarts i s'allargarà fins al 31 de maig. Això sí, els 35 documentals –entre llargs i curts– de la programació no estaran disponibles tot el festival sinó un número limitat hores (entre 24 i 96) i s'aniran estrenant de manera escalada. El foc l'obrirà la inaugural Carta des de Masanjia, un documental de denúncia sobre la repressió governamental a la Xina que es podrà veure aquest dimarts al programa Sense ficció, de TV3, i des de les 22 h a les 24 h a Filmin. Al visionat de les pel·lícules s'afegiran xerrades amb els directors, taules rodones i una classe magistral del muntador Niels Pagh Andersen.

'Hi, A.I.'

En un moment d'aquest documental s'afirma que els éssers humans estem programats per respondre a la interfície d'altres éssers humans. D'aquí l'impuls gairebé primigeni de crear éssers artificials a la nostra imatge com la Harmony, un robot humanoide amb cabellera rossa i pits hiperbòlics amb qui el dolç Chuck comparteix la seva vida encara que els seus diàlegs semblin una conversa de sords. Hi, A.I. ofereix un curset accelerat d'antropologia escampant aquí i allà reflexions ètiques i filosòfiques sobre un futur que encara costa d'imaginar. Disponible del 20 al 23 de maig

'Space dogs'

Sembla un títol de ciència-ficció o un disc de David Bowie, però Space dogs és en realitat un documental sobre els gossos que van participar com a conillets d'Índies en la cursa espacial russa sent objecte d'experiments cruels i viatjant a l'espai en càpsules diminutes, unes pràctiques que descobrim gràcies a un material d'arxiu científic impactant. Alhora, Space dogs, que va passar pel Festival de Locarno 2019, és també un retrat sobre els descendents d'aquells animals, uns gossos a qui els directors del documental segueixen a peu de terra pels carrers del Moscou actual compartint la seva desorientació i presenciant escenes de crueltat extrema que els amants dels gats farien bé d'evitar. El resultat és una pel·lícula hipnòtica i pertorbadora, una de les cites obligades del DocsBarcelona. Disponible del 22 al 25 de maig

'Solo'

L'obsessió per la perfecció i un trastorn psicòtic van provocar una crisi nerviosa al pianista argentí Martín Perino, un antic nen prodigi que es va veure internat en un peculiar hospital psiquiàtric. Però Solo no és un altre retrat tràgic d'un artista destruït pel seu propi geni, sinó una història de reconstrucció, la d'una persona que reaprèn a relacionar-se amb el món amb l'ajuda de metges, amics i, sobretot, de la música, causant de la seva caiguda però també artífex del seu renaixement. Disponible del 20 al 23 de maig

'That which does not kill'

Com diu una de les protagonistes d'aquest documental, sobreviure a una agressió sexual no et fa més fort. Al contrari, destrueix la confiança, el desig i la capacitat d'establir vincles. That which does not kill explora les conseqüències íntimes i psicològiques d'una violació a través d'un dispositiu fascinant en què 12 dones i dos homes reciten el testimoni d'una víctima, l'Ada, que als 19 anys va ser violada tres cops per un conegut: la primera després de sopar amb ell i les altre dues després de citar-se amb el violador en un intent de confrontar una situació que la desbordava mentalment. La història de l'Ada i les reaccions i records que la seva història desencadena en les persones que interpreten el text s'entrelliguen en un document revelador sobre la cultura de la violació en què vivim. Disponible del 28 al 31 de maig

'El viaje de Monalisa'

El DocsBarcelona és un festival d'històries però sobretot de personatges. I n'hi ha pocs de tan singulars com Iván Monalisa, un prometedor escriptor i dramaturg xilè que a finals dels 90 viatja amb una beca i, enlluernat pel costat salvatge de la gran ciutat, decideix quedar-s'hi per viure-la a fons com a animal nocturn, performer i prostitut. En la mirada empàtica i lliure de sordidesa del document és determinant que s'integri en la pel·lícula el procés creatiu del documental sense amagar-ne les seves llums i ombres, però sobretot que la directora sigui una amiga xilena de l'Iván que, 17 anys després, es retroba amb ell a Nova York, fascinada pels escrits i la personalitat del protagonista. Disponible del 26 al 29 de maig

'Constel·lació Comelade'

Pascal Comelade confessa en aquest documental que sempre s'ha entès millor amb dibuixants i pintors que amb músics. És natural, doncs, que a més dels inevitables Enric Casasses, Pau Riba i Jaume Sisa, també prenguin la paraula per explicar qui es Comelade artistes visuals com Max, Miquel Barceló i Hervé di Rosa, que han col·laborat amb ell en concerts dibuixats o performances. El resultat és un retrat que no vol ser exhaustiu però sí una porta d'entrada en l'univers plàstic, galàctic i ètic d'un artista galàctic d'esperit punk que no mira mai enrere. Disponible del 23 al 26 de maig

651x366 Un concert de Pascal Comelade / DocsBarcelona Un concert de Pascal Comelade / DocsBarcelona

'Winter journey'

Estirant els límits entre la ficció i el documental fins a esmicolar-los, Winter journey barreja recreacions dramàtiques, escenes de ficció i material d'arxiu per adaptar el llibre The inextinguishable symphony, traducció literària de l'entrevista en què el locutor de ràdio Martin Goldsmith va estirar del fil de la memòria familiar del seu pare i així va descobrir l'existència de la Lliga Cultural Jueva, una organització de jueus alemanys que van gaudir de la protecció del mateix Goebbels per oferir espectacles per a un públic també jueu. La pel·lícula inclou una de les últimes interpretacions de Bruno Ganz, que interpreta el pare de Goldsmith en les escenes que recreen les converses entre pare i fill. Disponible del 24 al 27 de maig

'Vivos'

Després de fer-se una selfie amb els refugiats de Lesbos al documental Marea humana, Ai Weiwei dirigeix a Vivos la seva càmera a una altra tragèdia contemporània, la de les morts violentes a Mèxic, posant el focus en la massacre d'Iguala del 2014, en què la policia va assassinar 8 persones i va fer desaparèixer 43 estudiants d'una escola d'Ayotzinapa. L'artista xinès es manté aquest cop fora del pla i filma –sempre de manera exquisida– el dolor d'uns familiars incapaços de passar pàgina, encallats en l'escletxa d'esperança d'un retorn impossible i la ràbia per les mentides del govern mexicà per encobrir la corrupció estructural que va fer possible uns actes tan brutals. Disponible del 23 al 26 de maig

'Advocate'

Quan la mare d'un noi palestí de 13 anys detingut per haver apunyalat el conductor d'un autobús i acusat de terrorisme li pregunta a l'advocada Lea Tsemel si li agrada portar casos com el del seu fill, ella respon que en realitat no. “Però no m'espanta fer-ho”, afegeix. Tsemel va passar de lluitar amb l'exèrcit israelià en la Guerra dels Sis Dies a qüestionar la política d'ocupació d'Israel i enfrontar-s'hi als tribunals, on continua defensant en nom dels drets humans els palestins acusats de terrorisme. Aquesta advocada israeliana, odiada per molts dels seus compatriotes i criticada per la mateixa ministra de Cultura d'Israel, és un dels personatges més singulars, polèmics i fascinants d'aquesta edició del DocsBarcelona, una versió amb principis d'aquell Jacques Vergès que retratava Barbet Schroeder a L'advocat del terror. Disponible del 25 al 28 de maig

'Forman vs. Forman'

El primer acte de la vida de Milos Forman sembla gairebé un calc del de Roman Polanski: amb pares que van morir als camps nazis, tots dos van créixer a l'Europa de l'Est comunista i van creuar el Teló d'Acer per treballar a Hollywood. Però, com mostra aquest documental, el pas del director txec per Hollywood va ser menys polèmic i, després d'un primer fracàs, Algú va volar sobre el niu del cucut el va convertir en un dels directors de prestigi de la indústria. Forman vs. Forman és un recorregut amè i sense arestes per la seva vida i carrera que subratlla el pes d'haver crescut en un règim comunista i obvia el seu enfrontament amb Jim Carrey a Man on the moon. Disponible del 30 al 31 de maig