El Doctor Music no se celebrarà al Pallars sinó al circuit de Montmeló

El Doctor Music Festival, que havia de celebrar-se els dies 11, 12, 13 i 14 de juliol a Escalarre, a la Vall d'Àneu, canvia de seu i finalment se celebrarà al circuit de Montmeló, segons informa TV3. La promotora del festival ha pres la decisió per avançar-se a la possible denegació del permís per celebrar el festival de l'Agència Catalana de l'Aigua. El festival escurçaria les seves dates i només duraria tres dies, del 12 al 14 de juliol.

Els responsables del Doctor Music feia temps que valoraven la possibilitat del canvi de seu i buscaven una alternativa que s'ha acabat concretant en el circuit automobilístic. El contracte amb Montmeló encara no s'ha firmat, tot i que en principi es rubricarà les pròximes setmanes.

Per intentar evitar la marxa del Doctor Music d'Escalarre s'ha constituït una plataforma que organitzarà actes reivindicatius aquest dissabte una caravana de cotxes des de Tremp fins a Escalarre. Després, a Escalarre, es llegirà un manifest i es farà un concert. La plataforma exigeix a les administracions que desencallin la situació i que l’Agència Catalana de l’Aigua acabi donant el permís per fer el festival en els terrenys previstos.