Eduard Costa abandona Els Amics de les Arts

Amics, Bon inici de setmana a tothom! Avui us volíem dir que quan s’acabi aquesta gira, l’Eduard, deixarà el grup i començarà una nova aventura musical a la que dedicarà tots els seus esforços i il·lusions. Han estat tretze anys de camí, més de mig miler de concerts i un bon grapat d’experiències compartides que no canviem per res del món i que han fet realitat aquell vell somni de quatre companys de pis. Et desitgem molta sort, Eduard. Gràcies per tots els bons moments i que no pari la música! Salut! #elsamicsdelesarts #amicsdelesarts #symphonicproject 📸 @bernatalmirall

A post shared by Els Amics de les Arts (@elsamicsdelesarts) on Nov 12, 2018 at 4:41am PST