Enciclopèdia Catalana renova la presidència i la direcció general amb Xavier Cambra i Joan Abellà

L’empresari i editor Xavier Cambra (Barcelona, 1963) ha estat nomenat president de la Fundació Enciclopèdia Catalana i el gestor cultural Joan Abellà, que fins ara exercia de director de la Casa Vicens, assumeix el càrrec de director general, segons ha anunciat Enciclopèdia Catalana amb un comunicat.

Xavier Cambra assumeix la presidència mig any després de la mort del seu predecessor, Antoni Subirà; i Joan Abellà agafa el relleu d'Albert Pèlach.

540x376 El nou director general d'Enciclopèdia Catalana, Joan Abellà / ENCICLOPÈDIA CATALANA El nou director general d'Enciclopèdia Catalana, Joan Abellà / ENCICLOPÈDIA CATALANA

Segons Enciclopèdia Catalana, la incorporació de Cambra i Abellà, que ja eren membres del patronat, suposa un "relleu generacional" a la casa. Xavier Cambra, que ha tingut responsabilitats en institucions com la Fundació Privada d’Empresaris FemCat, el Futbol Club Barcelona i el Cercle d’Economia, explica que "el balanç de la feina feta per la Fundació des de la seva creació ha estat molt important" i assegura que amb la seva incorporació té "la voluntat d'impulsar la Fundació a seguir promovent i enfortint la cultura i la llengua catalanes, i a projectar-les arreu del món".

"La gran tasca que el Grup Enciclopèdia Catalana ha dut a terme al llarg dels anys per fer créixer el món de l'edició en català", diu Joan Abellà, que va treballar en institucions com la Filmoteca de Catalunya, el Macba i L'Auditori. El nou director general assegura que "el repte dels propers anys consisteix a gestionar una institució que és referència. Volem fer una lectura de l'aportació que un grup com el nostre pot fer al moment actual de la cultura catalana".