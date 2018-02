Enric Ruiz-Geli farà el CaixaForum de València dins l'Àgora de Calatrava

Enric Ruiz-Geli ha guanyat el concurs convocat per l'Obra Social de La Caixa i serà l'encarregat de dissenyar el CaixaForum de València que, com ja s'havia fet públic, estarà ubicat dins l'Àgora, un dels edificis de Santiago Calatrava a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Entres les obres més destacades de Ruiz-Geli i el seu estudi, anomenat Cloud 9, hi ha l'edifici Mediatic a Barcelona i el nou Bulli.

540x306 Recreació del CaixaFòrum de València / OBRA SOCIAL DE LA CAIXA Recreació del CaixaFòrum de València / OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

Està previst que les obres comencin l'últim trimestre de l'any i acabin a final de l'any 2000. El futur centre tindrà una superfície de 6.500 metres quadrats i costarà prop de 18 milions d'euros, als quals se n'han d'afegir cinc més per al funcionament anual. El projecte es caracteritza, "per potenciar el concepte original de l'edifici Àgora de Santiago Calatrava com una gran superfície oberta al diàleg i a l'activitat cultural, així com per la seva sostenibilitat mediambiental", segons un comunicat fet públic per l'Obra Social de La Caixa.

L'equipament tindrà una superfície útil de 6.500 metres quadrats i disposarà de dues grans sales d'exposicions situades a la planta baixa del nou espai. També tindrà un auditori, aules polivalents, un espai familiar i educatiu, una llibreria i un restaurant.

540x306 Recreació dels diferents espais del CaixaFòrum de València de Ruiz-Geli / OBRA SOCIAL DE LA CAIXA Recreació dels diferents espais del CaixaFòrum de València de Ruiz-Geli / OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

El CaixaForum de València se sumarà als existents a Barcelona, Girona, Tarragona, Madrid, Sevilla i Palma. Només n'hi ha un construït de bell nou, el de Saragossa, que és una de les obres més emblemàtiques de l'arquitecta Carme Pinós.