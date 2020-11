10 estrenes online per gaudir de la cultura aquest cap de setmana

Amb la pandèmia del coronavirus la cultura ha hagut de reinventar-se i aprofitar les noves tecnologies. Aquí teniu un recull d'estrenes d'aquest cap de setmana, en què teatres, auditoris i cinemes estan tancats però ofereixen continguts digitals.

1. La nova de Fesser: 'Historias lamentables'



Amazon Prime

L'última pel·lícula de Javier Fesser s'estrena en plataformes abans que als cinemes. És una sàtira que recull quatre històries independents però connectades entre elles i que compta amb l'absurd i l'humor tan característic de Fesser.

Disponible a partir d'aquest dijous a Amazon Prime.

2. 'Els cecs' en versió radiofònica

Teatre Lliure

La programació de teatre radiofònic del Lliure incorpora un nou títol: Els cecs, de Maurice Maeterlinck, adaptat al format digital exclusivament sonor per Mònica Bofill (direcció) i amb actors com Muntsa Alcañiz, Victòria Pagès, Manel Barceló i Elena Tarrats. A més, el Lliure també incorpora al web l'última comèdia de Carol López, Bonus track, un retrat generacional dels baby boomers a través de les històries de sis personatges que es troben a la cinquantena. Les funcions es van acabar pel tancament del teatre i ara està disponible online.

Disponible al Lliure al sofà a partir del 19 de novembre.

3. Fer Zoom

Festival Zoom

El Zoom és un festival únic i internacional obert a tots els continguts audiovisuals independentment del format, el canal de distribució i les audiències. La 18a edició s'allarga fins al 29 de novembre, té 45 produccions que hi participen i és només en format virtual. Va inaugurar-lo el documental 100x100 Tito, de Barça Studios. El festival aprofita la situació sanitària per convertir-se, a més a més, en un espai on poder mostrar innovacions tecnològiques.

Els vídeos estan disponibles a la web del Zoom.

4. Sit Back amb Nico Roig

L'Auditori

Nico Roig presenta una experiència 3D amb el seu concert Sit Back. La presentació del seu últim àlbum, Yo siempre sueño que sí, és un concert amb so binaural que s'ha d'escoltar amb auriculars.

Disponible a L'Auditori Digital a partir del 17 de novembre.

5. La Veronal se'n va a 'Sonoma'

Temporada Alta

Marcos Morau porta a escena un univers surrealista inspirat en Luis Buñuel amb aquesta producció de dansa de La Veronal, una ampliació de la coreografia Le Surréalisme au service de la Révolution, que va crear per al ballet de Lorena. Finalment, només es podrà veure online.

Disponible el 22 de novembre al web del Temporada Alta.

6. Llogar al Videocloop

Loop Barcelona

La fira de videoart Loop presenta enguany 29 vídeos (16 dels quals es poden veure presencialment al Museu d'Història de Catalunya) que es poden veure online, la majoria fins al 22 de novembre. Per exemple, La città dentro, que explora la ciutat de Bolonya a través de dos personatges: el Filmon, un noi que espera obtenir la ciutadania italiana i pateix una discapacitat visual, i l'Ada, una nena de 10 anys que veu canviar la seva vida radicalment a causa de la pandèmia.

Disponible al web del Loop fins al 22 de novembre.

7. Apuntar-se al Festival Clàssics

Filmin

El Festival Clàssics programa un mes d'activitats online, especialment debats, però per al mono dels caps de setmana ha creat el seu propi canal a la plataforma de streaming per explorar els temes d'aquesta edició: premonició, cataclisme, primera reacció i reset. Cada secció recull una desena de pel·lícules que complementen el festival.

A partir del 16 de novembre al canal del festival a Filmin.

8. No es perdin 'Sis solos soles'

Liceu

Sis solos soles no es va poder estrenar quan tocava. Aquesta proposta del Liceu recull sis microòperes protagonitzades per sis dones en diferents etapes de les seves vides. Un dream team de la creació i interpretació operística que no es pot deixar perdre.

Disponibles al canal de YouTube del Liceu.

9. Un internacional: 'Teatro Amazonas'

Temporada Alta

El Temporada Alta no ha volgut deixar passar una de les obres internacionals i estrena aquest divendres la tercera part de la trilogia de teatre documental Pacífico. Una posada en escena crítica que repassa les formes del colonialisme, tant l'històric com el contemporani, i posa en punt de mira l'explotació que s'està produint a la selva amazònica.

Disponible el 20 de novembre a la web del Temporada Alta.

10. El festival dels petits, als núvols

Festival El Més Petit

El festival més petit porta tres experiències artístiques per als més petits de casa i jornades de reflexió i debat per als professionals de les arts escèniques. Es pot escollir Animal Religion, Big Bouncers o David Ymbernon.

Entrades disponibles al web del festival