Fernando Trueba, absolt de l'acusació de plagi per 'La reina de España'

La reina de España és segurament la pel·lícula que més maldecaps ha portat a Fernando Trueba. La seqüela de La niña de tus ojos, que va reunir el repartiment original liderat un altre cop per Penélope Cruz, no va convèncer el públic i es va estavellar a la taquilla. En el daltabaix, probablement hi va influir la polèmica generada per les paraules de Trueba quan va rebre el Premio Nacional de cinematografia, en què va afirmar que "mai" s'havia sentit "espanyol" i que li hauria agradat "que la Guerra de la Independència l'hagués guanyat França".

La reina de España també va comportar a Trueba una acusació de plagi de dos dels guionistes de La niña de tus ojos, Carlos López i Manuel Ángel Egea, que el 2016 van engegar un procés judicial per denunciar que el text en què es basava era una "transformació il·lícita" del seu guió original de La niña de tus ojos. Trueba sempre ho havia negat i ahir, finalment, la denúncia va ser denegada també per l'Audiència Provincial de Madrid en segona instància, després d'una primera sentència ja favorable a Trueba.

La història es remunta al 1991, quan López i Egea van escriure un guió amb el títol La niña de tus ojos basat en els rodatges que es van fer a l'Alemanya nazi amb equips espanyols i alemanys. El 1993 el van vendre a la productora de Trueba, que el va posar en mans de Rafael Azcona i David Trueba perquè el reescrivisin. Segons el director, al guió que es va utilitzar per filmar La niña de tus ojos no quedava "ni una sola paraula ni cap dels personatges" escrits per López i Egea, només el títol. Sigui com sigui, els guionistes van aparèixer als crèdits de La niña de tus ojos com a coautors del guió juntament amb David Trueba i Azcona.

El conflicte va arribar quan es va anunciar que es rodaria una seqüela de La niña de tus ojos i els guionistes van entendre que La reina de España feia un ús il·lícit d'uns personatges creats per ells. López i Egea es van posar en contacte amb Trueba per exigir-li una compensació econòmica però s'hi va negar perquè no els considerava autors del guió de la primera part i, per tant, tampoc de la seqüela. Poc abans de l'estrena del film els guionistes van decidir interposar una demanda contra la productora de Trueba que quatre anys després ha quedat desestimada. L'Audiència Provincial de Madrid entén que al contracte del 1993, pel qual els guionistes venien el guió, ja hi havia inclòs el dret de tornar a transformar el guió original de López i Egea sense necessitat d'obtenir-ne el consentiment.