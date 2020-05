El Festival Ítaca farà una "edició limitada" amb concerts de petit i mitjà format

El Festival Ítaca no podrà fer l'edició del 2020 com estava prevista, però no renuncia a l'estiu i programarà una "edició limitada" a la Pera i Corçà, al Baix Empordà, del 19 al 27 de juny. Seran concerts amb l'aforament limitat d'acord amb la normativa vigent a la fase de desconfinament i amb les mesures de seguretat necessàries. Cal recordar que en la fase 2 l'aforament màxim dels concerts a l'aire lliure és de 400 persones (tothom assegut), i en la fase 3 de 800 persones (tothom assegut).

La programació es desplegarà en quatre vespres. El dia 19 de juny, a Corçà hi haurà els concerts d'El Petit de Cal Eril i Ferran Palau, un doblet habitual en els últims temps. El 20 de juny, també a Corçà, hi actuaran Els Amics de les Arts, als quals la pandèmia els va enganxar a punt de publicar disc nou; en aquest concert el trio hi presentarà Els dies més dolços, un espectacle en format acústic.

La Pera acollirà el 26 de juny el doble concert de Sanjosex i Meritxell Neddermann, tots dos amb disc nou estrenat durant el confinament. I el 27 de juny tancarà aquest Ítaca especial la cantant i trompetista Andrea Motis, també a la Pera.

Les entrades per als concerts es posaran a la venda aquest divendres 29 de maig, a partir de les 10 h a la web del festival.

Totes les actuacions seran amb el públic assegut i es faran en camps de futbol, espais de grans dimensions que permeten la celebració d'esdeveniments de mitjà format respectant la distància mínima de seguretat entre persones fixada per les autoritats.

Els assistents hauran de comprar l’entrada anticipadament i hauran d’accedir i sortir del recinte ordenadament. El festival habilitarà altres accions preventives per evitar el risc de contagi, com la desinfecció de tot l’espai abans i després dels concerts o la distribució de gel hidroalcohòlic a l’entrada del recinte.