El Festival de Jazz celebra 50 edicions amb els seus

Mig cenentenar d’edicions del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona donen per moltes anècdotes. Ahir, durant la presentació de la 50a edició, el director artístic del festival, Joan Anton Cararach, recordava que quan el saxofonista Dave Liebman va debutar al festival, el 1973, amb Miles Davis, hi va haver crits indignats que deien que allò no era jazz. Liebman, que torna aquest any fent duet amb el pianista Marc Coplant, comentava que la seva música tendia a fer enfadar els que només esperen escoltar el que ja coneixen. Aquell 1973, Miles Davis, que s’allotjava al Ritz, va coincidir a l’ascensor amb un altre hoste famós, Dalí. “Va ser un viatge fascinant”, assegura Cararach. El veterà festival repeteix algunes tradicions, com ara la presència de Chucho Valdés, que inaugura el festival el 26 d’octubre amb Jazz Batá, un treball que les autoritats cubanes van descriure com a “jazz estrany”. Una altra artista que és habitual des del 2011, l’any del seu debut, és Andrea Motis. Aquest any se li ha proposat el repte de fer un duet amb el pianista Ignasi Terraza.

Entre les noves propostes hi ha el concert que Els Amics de les Arts faran amb una orquestra simfònica integrada per 44 músics al Palau de la Música. Les entrades per al 23 de novembre ja estan exhaurides, però el grup farà un assaig obert el dia anterior a l’Auditori de Sant Cugat. El pianista Brad Mehldau presentarà un nou projecte amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i Avishai Cohen repeteix al festival amb Let’s dance.

El trio brasiler Tribalistes, format per Arnaldo Antunes, Marisa Monte i Carlinhos Brown, s’estrenarà al festival en un concert a l’Auditori del Fòrum el 28 d’octubre. “És l’apoteosi brasilera, omplen els estadis de futbol”, assegura Cararach. El festival torna a incloure l’antic festival DeCajón! dins de la programació, amb noms com José del Tomate, que actuarà amb el seu pare, Tomatito, Mayte Martín, Diego el Cigala i Vicente Amigo. La Locomotora Negra i Damaris Gelabert, que farà un concert familiar, són altres concerts destacats d’una cita que s’allargarà fins al desembre.

Històries subterrànies

Per celebrar les noces d’or, el festival té previst reeditar i ampliar el llibre 1966-2008. Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que és un repàs cronològic de la història del jazz, i gravar un documental de llarga durada sobre la història del jazz i Barcelona. Una altra de les activitats commemoratives serà una exposició al Palau de la Música: “Al Palau hi ha una història subterrània del jazz que no hi ha enlloc més”, assegura Cararach. Els lligams de l’històric edifici de Domènech i Montaner amb aquest estil musical es remunten al 1936, amb un concert de Benny Carter i el Quintette du Hot Club de França, que va escandalitzar part del públic i la crítica i que va continuar fins al naixement del Festival Internacional de Jazz de Barcelona el 1966.

Amb un pressupost d’1,3 milions d’euros (un 62% provinent de la venda d’entrades, entre el 14% i el 16% d’aportacions de les administracions i un 22% de patrocini), el festival vol continuar creixent. “El públic jove està creixent, i volem apostar pels nous valors i les noves tendències”, diu el director del festival i president de la promotora The Project, Tito Ramoneda.