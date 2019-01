El Festival Oui! aplega visions franceses sobre conflictes actuals

Un home que viu deu anys de la seva vida pensant que és esquizofrènic per culpa d’un fals diagnòstic, un jihadista penedit que escriu cartes als seus estimats des de la presó i un lobista de la indústria agroalimentària que lluita per defensar-la dels pesticides són algunes de les trames dels set muntatges que el Festival Oui! de teatre en francès ha programat per a la tercera edició. Del 5 al 17 de febrer, aixecarà el teló del teatre francòfon de la mà de l’Institut del Teatre, l’Institut Francès de Barcelona i la sala Deu al Sec, on tots els muntatges estaran subtitulats en castellà.

Segons Mathilde Mottier, coorganitzadora del Oui!, es dirigeix la mirada cap als autors contemporanis que aborden “temes d’actualitat que és necessari tractar i parlar amb el públic”. El festival comptarà amb dues obres acabades de sortir del forn de la residència de creació de l’Institut Francès: Désaxé , d’Hakim Djaziri, que aborda la radicalització i adoctrinament jihadista, i Pas pleurer, dirigida per Anne Monfort i que adapta la novel·la homònima de Lydie Salvayre, que parla sobre la Guerra Civil Espanyola.

Una altra de les propostes és la del dramaturg Pascal Rambert, que va portar La clausura del amor al festival Grec del 2015 i que ara presenta Reconstitution, una obra en la qual relata el moment en què dos amants es van conèixer i com va canviar les seves vides per sempre. La programació es completa amb La magie lente de Denis Lachaud i dirigida per Pierre Notte, que aborda la complexitat del món de la psicoanàlisi, i Soyez vous-même, de Côme de Bellescize, una comèdia àcida en què la fi de ser un mateix justifica els mitjans. Alguns dels autors hi seran presents per comentar amb el públic els textos, com és el cas de Nathalie Papin amb Quand j’aurai mille et un ans, i Alexandra Badea amb Europe connexion.