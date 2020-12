El Festival de Torroella celebra 40 anys amb l'exposició 'De l'església a l'auditori'

El Festival de Torroella celebra els seus 40 anys amb l'exposició De l'església a l'auditori, que segueix l'estructura d'una simfonia i s'articula en quatre moviments. El primer, Andante con moto, s'inaugura aquest divendres al Palau Solterra. I la resta s'aniran desvetllant fins a l'estiu del 2021. El calendari fa que el primer moviment giri al voltant de l'aniversari del naixement de Beethoven, ara fa 250 anys. Per això el geni de Bonn és l'eix de l'exposició, juntament amb el torroellenc Anselm Viola, contemporani seu. "A través d'audicions, fotos i noms d'intèrprets que han participat en el festival, l'exposició vol despertar la memòria de dies i nits de música viscuts a l'església, la plaça o l'auditori", diu la comissària, Eulàlia Bosch, tal com recull l'ACN.

L'exposició també tindrà una versió virtual en cinc idiomes a la web del festival. "La versió virtual permetrà donar a conèixer internacionalment la trajectòria d’una proposta musical que ha tingut l’estímul constant del poble que la va articular i l’ha mantingut en expansió ininterrompuda des de fa 40 anys", explica Bosch.



De l'església a l'auditori recorrerà fins a l'estiu del 2021 diversos espais que al llarg dels 40 anys d'història han acollit els concerts del festival. Després del Palau Solterra, l'exposició prosseguirà la primavera que ve amb nous espais expositius a la Casa Galibern (seu de la Fundació Mascort), el passeig de l'Església, la plaça de la Vila, el cinema Montgrí, el restaurant La Sala, l'antic Centro Cine i el Convent dels Agustins. A l'estiu, coincidint amb els concerts del festival, l'exposició es completarà a Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, i a l'Auditori Espai Ter.



"El Festival de Torroella té una història molt singular que s’ha anat fent el seu lloc als diferents espais disponibles en cada moment: des de l’església on es va iniciar fins a la creació d’un auditori de nova planta –recorda Bosch–. Em va sorprendre molt el paper que va jugar, i segueix jugant, la plaça de la Vila en aquest itinerari, que va acollir des de concerts simfònics fins a música popular de casa nostra i d’arreu".

Endarrerida per la pandèmia

L'exposició del 40è aniversari del Festival de Torroella s'havia d'inaugurar l'estiu passat, però la pandèmia del coronavirus va capgirar els plans i la commemoració de les quatre dècades de festival s'ha allargat durant tot un any, del 23 de juliol passat fins a finals del 2021. L'exposició inicialment planificada es va ajornar, i en el seu lloc es va estrenar el 23 de juliol el documental Torroella de Montgrí. La 40ena d'un Festival, dirigit per Pau Subirós.



"Temps tan incerts com aquests i les adversitats actuals t’obliguen a explorar i desenvolupar totes les possibilitats creatives possibles. La mateixa situació et fa plantejar diferents escenaris en què pots arribar al punt més inimaginable, on trobes una escletxa de llum on tot és possible", assenyala la directora del Festival, Montse Faura. "Tenir al capdavant de l’exposició una persona que va estirant el fil de cadascuna de les històries que passen al llarg i ample dels 40 anys del Festival et fa teixir complicitats extraordinàries. Torroella compta amb cases i palaus amb fundacions d’art que, des de fa dècades, són l’escenari del Festival i formen part dels espais expositius d’aquesta exposició", subratlla.