FilmoXarxa, un projecte per fomentar el cinema català i europeu

La Filmoteca de Catalunya posa en marxa aquesta setmana la FilmoXarxa, un cicle amb què pretén potenciar la difusió del cinema català i europeu, incrementar l'oferta cinematogràfica en llengua catalana i fomentar la cultura cinematogràfica entre la ciutadania. La Filmoxarxa projectarà pel·lícules inèdites a Catalunya que pertanyen a distribuïdores independents, o que són títols europeus i internacionals que es consideren d'interès cultural o artístic i que no tenen distribució comercial a Catalunya. Es tracta d'un treball conjunt de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la Federació Catalana de Cineclubs.

Pel·lícules en exclusiva

La projecció de 'Le grand soir' (2012), dels directors Benoît Delépine i Gustave de Kervern, inaugurarà el cicle cinematogràfic aquest dijous a la Seu d'Urgell. El seguiran altres sessions al cineclub de Sabadell, on el 20 de desembre es projectarà 'Vida en sombras', film del 1949 dirigit per Llorenç Llobet-Gràcia, i a Manresa hi arribaran les produccions 'Essential killing' i 'Taste of cement', el 17 i el 27 de gener, respectivament.

Altres títols que es projectaran en el marc de la Filmoxarxa són 'Play' (2010), del suec Ruben Östlund, guanyadora del premi LUX del Parlament Europeu de l'any passat, 'Sameblod' (La mateixa sang, 2016), d'Amanda Kernell, 'Le fils de Joseph' (2016), d'Eugène Green, o 'Razredni sovraznik' (Enemic de classe, 2013), de Rok Bicek, guardonada amb set premis de l'Acadèmia Eslovena.

Actualment la Filmoxarxa està programada per a les localitats de Tavertet, Ribes de Freser, Figueres, Valls, Cerdanyola del Vallès, Bigues i Riells, Granollers, Lloret de Mar, Castellar Vallès, Sant Carles de la Ràpita, la Garriga, Premià de Mar, Olot, Castellterçol, Vic i Altafulla. La programació es pot consultar al web de la Filmoteca de Catalunya.