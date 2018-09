La Filmoteca reprendrà l'activitat el dimarts 25 de setembre

La programació de cinema a les dues sales de projecció de la Filmoteca, Chomón i Laya, es reprendrà el dimarts 25 de setembre, un cop reparats els danys provocats per les inundacions derivades de la tempesta del dia 6 de setembre.

Segons informa la Filmoteca, la humitat acumulada a la moqueta de les sales s’ha pogut eliminar, i els accessos s’han pogut reparar parcialment: l’escala mecànica que permet accedir a les sales de cinema encara no està operativa, però l’accés es pot fer per l’altra situada davant de la llibreria o bé amb l’ascensor per a tots aquells usuaris que ho necessitin.

La majoria de les sessions suspeses durant els dies de tancament es recuperaran en la programació dels propers mesos. I l’exposició ‘Prop de Hollywood. Fotografies de Claudi i Frederic Gómez Grau’, que havia de tancar les portes el 16 de setembre, es prorroga fins al 7 d’octubre.