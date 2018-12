La fiscalia es querella contra Shakira per sis delictes fiscals

La fiscalia ha fet pública finalment la querella contra Shakira per sis delictes fiscals comesos entre el 2012 i el 2014. La fiscalia considera que durant aquests anys va viure a Catalunya com a residència habitual i hauria d'haver fet la declaració de la renda a Espanya, de manera que va deixar de pagar a Hisenda 14,5 milions d'euros en concepte d'impost de patrimoni (2,2) i d'IRPF (12,3).

Per això la fiscalia demana que se li requereixin 19,4 milions per les quotes defraudades, incloent-hi un terç més de multa. Segons va comunicar l'agència de l'artista quan es va filtrar la notícia fa una setmana, quan va saber que hi havia discrepàncies amb l'Agència Tributària va abonar el que se li demanava, com a mostra de la voluntat de solucionar el desacord entre els seus gestors (PricewaterhouseCoopers) i Hisenda. El motiu principal de desacord és el temps que l'artista va passar a Espanya. Els seus gestors diuen que van ser menys de 183 dies i Hisenda computa que va ser al país entre 212 i 244 els diferents anys, i per tant aquí tenia la seva residència habitual. Segons l’Agència Tributària, des del 2011 la cantant viu a Barcelona, encara que fins al 2015 no hi va establir oficialment la residència.

A principis de setmana la fiscalia deia que no havia presentat querella contra la cantant. Al final aquest divendres la formalitza i demana que es consideri una causa complexa perquè requerirà informació de diversos països i es podria ampliar la causa a més persones col·laboradores en el presumpte delicte. La instrucció duraria més de sis mesos.